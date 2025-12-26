『NARUTO大好き芸人』来年放送へ ゲストは生駒里奈など！番組カットでコスプレ姿
テレビ朝日系バラエティー番組『アメトーーク』の2026年1月22日放送回は人気漫画『NARUTO -ナルト-』を語り合う『NARUTO大好き芸人』となることが発表された。
【写真】衣装そっくり！生駒里奈など『ナルト大好き芸人』のコスプレ姿
ゲストは霜降り明星せいや、ハライチ岩井、生駒里奈、品川庄司・品川、ガクテンソク奥田、ラランド・ニシダ、大自然ロジャー、ジャングルポケット太田となっている。
先行公開された番組カットでは、それぞれが『ナルト』キャラのコスプレをしている姿を見ることができる。
『NARUTO -ナルト-』は、週刊少年ジャンプにて連載していた岸本斉史による少年漫画が原作。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2002年よりTVアニメーションを放送開始。2014年に700回をもって連載終了。完結後もイベント、ゲーム、グッズなどが発売され続ける国民的作品。海外からの評価も高く、発行部数は全世界累計2億5000万部を突破している。
2006年にはニューズウィーク日本版の特集「世界が尊敬する日本人100人」に主人公、うずまきナルトが架空の人物として唯一選出された。
