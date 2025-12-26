¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÎÅìÂç¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤»¤è ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¦¹â¶¶°ìÁï¤¬¥ì¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤³¤á¤ë»×¤¤
ºÇ¶¯¤Î¤Õ¤¿¤ê¡ÁÅìÂç¥é¥°¥Ó¡¼ºÆÀ¸Êª¸ì¡ÊÁ´£¶²ó¡¿Âè£´²ó¡Ë
¡¡Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜÏÀ¤àÅìÂç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼è¤ê¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤²¼°Ì¹»¤ÎÀ®¾ëÂç¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢ÅìÂç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¹â¶¶°ìÁï¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÇÔÀï¤¬¼¨¤·¤¿¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¡Û
¡Ö......¤¢¤ì¤³¤½¡¢¥¦¥Á¤¬¼¨¤¹¤Ù¤º²¤Ç¤·¤¿¡£À®¾ë¤¬ÀäÂÐ¤ËÅìÂç¤À¤±¤ÏÅÝ¤¹¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢º²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ÎÆü¤ÎÀ®¾ëÂç¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤ÏÀï½Ñ¤äµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÈ´¤¯»î¹ç¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤ä¥Î¥ê¡¢Àª¤¤......¤½¤ì¤òËÍ¤Ï¡Ø¥à¡¼¥É¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥à¡¼¥É¤Ç¾¡¤Á¤¤ë»î¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥²¡¼¥àÃæ¤Ë¤½¤Î¥à¡¼¥É¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬ÀÜÀï¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤Ï¥à¡¼¥É¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤ÎÅìÂç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÄì¾å¤²¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥à¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÁï¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥à¡¼¥É¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£µ»½Ñ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¥à¡¼¥É¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥¹¤¬°Ö¤á¹ç¤¤¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÅìÂç¤Ë¤âÎý½¬Ãæ¤ä»î¹çÁ°¤Ë»õ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥à¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»õ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»õ¤ò¸«¤»¤ë¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤È°ìÁï¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥à¡¼¥É¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤Éº£¤Î£´Ç¯À¸¤Ë¤Ï»õ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Ê¸²½¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥à¡¼¥É¤Å¤¯¤ê¤Î¼ïÎà¤¬¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð»î¹çÁ°¤Ë»õ¤ò¸«¤»¤ë¥à¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ïº£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢À®¾ë¤Ï¿¶¤ê¤¤Ã¤¿¥à¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿......¤À¤«¤éµ»½Ñ¤Ç¤Ïº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»î¹ç¤ÇÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ÎÉé¤±¤ÇÌÜ»Ø¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»³Ãæ¸Ð¤Ç¥¥ì¤Æ¸«¤»¤¿»þ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÅìÂç¥ì¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥ÖÃÂÀ¸¡Û
¡¡°ìÁï¤¬ÅìÂç¤ò»ØÆ³¤·¤Æ£²Ç¯ÌÜ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¡£±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£¶ÚÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ñ¥¹¤ä¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤¬¾ï¤Ë¾¡Éé¤Ç¤¤ëÅÚ¾í¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÁï¤ÏÅìÂç¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö¥Ï¡¼¥É¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¡×¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡ÖÅìÂç¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¡ØÅìÂç¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ã¤Æ¥¤¥ä¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥×¥é¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢OB¤ÎÊý¡¹¤Ï¤½¤ì¤òº£¤âÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ø¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÎÅìÂç¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èô¤Ó¹þ¤à¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò1.£°¤«¤é2.£°¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î2.£°¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡ØÅìÂç¥ì¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¥ì¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬º£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶Á¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Èô¤Ó¹þ¤àÅìÂç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÏÍ¦µ¤¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÂå¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤¬¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤ÃÀµÌÌ¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤¬¥º¥é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢ÀµÌÌ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤¯¤ó¤À¤è¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Èô¤Ó¹þ¤á¡×¤È¤¤¤¦ÅìÂç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤ÏÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÅìÂç¥ì¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤éÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÁï¤¬Äó¾§¤¹¤ëÅìÂç¥ì¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢No.£¸¤ÎÎÎÌÚÉ§¿Í¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¡¦¤²¤ó¤È¡Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄã¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÁê¼ê¤Ë»É¤µ¤ëÅìÂç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òº¬Äì¤Ë»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁ°¤Ë½Ð¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤ËÁê¼ê¤Ë¤¹¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Äã¤¯Åö¤¿¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥¥Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éËÍ¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÅìÂç¤Ï¤º¤Ã¤È¾å¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤«¤Ê¤È......¡×¡ÚÀ¤³¦¤Î¥Ê¥«¥¬¥¤ò¾·æÛ¡Û
¡¡ÅìÂç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÅìÂç¥ì¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¤È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÁï¤ÏÈëÌ©Ê¼´ï¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅìÂç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ê¥«¥¬¥¡×¤ò¾·æÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ìîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿Ãæ³ÀÀ¬°ìÏº¨¡¨¡2004Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥Õ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢2012Ç¯¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ø¡¢2013Ç¯¤«¤é¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ËÌá¤ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆóÅáÎ®¤ÎÁÃ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î½ä²ó¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ°ì¡¢Æó·³¤ÎÁª¼ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Ãæ³À¤Ï¡¢ÅêÂÇ¤Î¤Ê¤«¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¤É¤¦Æ°¤«¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤Èµ»½Ñ¤ò¤É¤¦³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÇúÈ¯Åª¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò»ØÆ³¤¹¤ë"¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢±¿Æ°µ»½Ñ"¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡£¤½¤ÎÃæ³À¤¬ÅìÂç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄø¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·àÅª¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ä¤Å¤¯¡ä¡ä