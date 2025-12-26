■管理職を除いた職員でも平均支給額が74万2200円

日本の財政は大赤字で、財政状態は先進国中最悪だと言われて久しい。ところがその大赤字国の国家公務員には多額のボーナスが支払われ続けている。一応、民間並みということになっているが、大赤字企業でボーナスが出る民間企業などあるはずもない。何でこんなことが許され続けているのか。いったいこれは持続可能なのだろうか。

写真＝時事通信フォト 国会議事堂と霞が関の省庁（東京都千代田区）＝2025年6月9日 - 写真＝時事通信フォト

国家公務員の冬のボーナスが支給されたが、平均支給額はおよそ70万2200円。国会でボーナスを引き上げるための法案が成立して、追加分が支給され、最終的には約74万6100円となり、1年前に比べて2万4000円余り増えた。この金額、管理職を除いた平均32.9歳の職員の平均支給額である。増加率は3.3％増で、4年連続の増加となった。

この金額はあくまで一般職員の平均で、管理職には手当が上乗せされるため、課長補佐のボーナスは約100万円、課長級で120万円程度とされる。一生懸命働いている人に高額のボーナスが支給されるのは喜ばしいことだが、支給金額を決めて内閣に勧告する人事院の計算の建前は「民間並み」である。比較対象は大企業が中心で、中小零細企業のヒラ社員でこれだけ高額のボーナスを受け取っている人は少ないに違いない。

■公務員に「民間並みのボーナス」は正しいのか

特別職の国家公務員である総理大臣が約392万円、大臣は約327万円、国会議員は約319万円となった。大臣や国会議員のボーナスや歳費（給与）に批判が向きがちだが、政治家は選挙で選ばれるため、身分保証があるわけではない。国や地域の代表でもある彼らの賞与・給与の額が大きいのはある意味仕方がないことだ。

一方で、国家公務員は一度採用されたら、よほどの不祥事を起こさない限りクビになることはないし、一度上がった給与区分（俸給表の等級）が下がることはない。労働者としてストを行う権利がないことを理由に身分が保証されている。そうした安定的な身分の公務員に、身分保証がほぼない民間企業並みのボーナスが支払われているというのは正しいことなのだろうか。

■「生活費のやりくり」すらできていない日本の財政

国の財政が黒字ならまだ話は分かる。ところが国家財政は大赤字だ。積極財政を掲げる高市早苗政権は、2025年度を目標にしてきたプライマリーバランスの単年度黒字化を早々に取り下げた。プライマリーバランスとは、国の財政全体で黒字化するというのではない。公共事業や社会保障など政策に必要な経費を、国の税収などでどれだけ賄えているか。ここには国債の利払い費用や借金返済は含まれていない。

家計で言えば、日々の食費や光熱費が毎月の給与でやりくりできているかどうかという指標で、住宅ローンの返済はここには含まれていない、ということになる。

家計なら、稼いだ給与で生活費をやりくりするのが当たり前だが、プライマリーバランスが赤字ということは、それすらもできていないということ。赤字分を賄うのは国債発行分に頼ることになる。

高市政権は、いくら国債発行をしても国民が国債を買っている限りは財政破綻はしないというリフレ派の考え方に立脚している。国債発行をベースに財政支出を拡大することで、まずは景気を良くすることが先決だというわけだ。

写真＝iStock.com／y-studio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio

■ドイツで起きた「ハイパーインフレ」

だが、日本の場合、発行した国債のすべてを国民個人が保有しているわけではない。政府が発行した国債を日本銀行が買い続けてきた結果、発行済み国債の半分強を日銀が保有している。これは日銀が国債を引き受けて通貨を発行しているのと同じで、中央銀行の常識では邪道とされてきた。日本銀行総裁だった白川方明氏などは日銀の国債保有を強く批判していた。その理由は、通貨の無秩序な発行が続けばインフレを招き、それに手をつけられなくなりかねない、いわゆるハイパーインフレを招きかねないというものだった。

有名なのがドイツのワイマール共和国時代、1918年から1923年にかけてのハイパーインフレで、5年間で物価が1兆倍に達した。紙幣を乱発したことで通貨の価値が1兆分の1になったということである。日本のリフレ派の反論は、ドイツのように無節操に紙幣を乱発すればハイパーインフレになるが、通貨量を2倍にすれば貨幣価値は2分の1、つまり物価は最大でも2倍にしかならない、という主張がある。

通貨の総量を示す「マネタリーベース」は第2次安倍晋三内閣で「大胆な金融緩和」を始めた時に150兆円程度だったものが、2015年には300兆円を超えたがデフレからはなかなか脱却できなかった。今は700兆円近くになっている。つまり通貨量が4倍以上になってようやくデフレからは脱却したが、一方で、インフレが大きな問題になりつつある。

■財政赤字が膨らめば円安が大きく進展しかねない

高市氏は国債発行を増やすことは問題ないと言うが、一方で、財政赤字が膨らめば、日本国の信用が毀損する事態に直面しかねない。通貨の信任と言っても良い。つまり、財政赤字の結果、円安が大きく進展しかねないのだ。

2022年に為替が1ドル＝150円を付けた際、1990年以来の円安水準と解説されるケースが多かったが、これは正しくない。1990年当時から円での国内産品購買力はあまり変わっていなかったが、ドルの購買力は大きく落ちていた。物価が上昇しており、1990年のドルの価値から2022年の価値は大きく下落していたのだ。それを比べて22年前に戻ったと言っても意味がない。

写真＝iStock.com／MicroStockHub ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MicroStockHub

■政策金利を引き上げたら、為替相場は円安に

日本銀行が毎月公表している「実質実効為替レート」という円の実力を示す指数がある。これによると、現在の1ドル＝150円という水準は1970年よりも円安の水準にある。当時の為替レートは1ドル＝360円の固定相場制時代だ。つまり、今の円の価値は1ドル＝360円時代に舞い戻っているということだ。

日本銀行は政策金利を0.75％に引き上げたが、為替相場は円安方向に動いた。日米金利差が円安の原因だと主張していたエコノミストの予想は外れたことになる。高市内閣の積極財政が、日本円の信任を低下させ、円安になっているという見方が広がっている。

そんな財政への信任が揺らいでいる中でも、公務員のボーナスを増やし、給与を増やす政策を続けているわけだ。プライマリーバランスの目標もおろし、赤字であることに無反省な国家の通貨が、いつまで信任を得られるか。日本は債権大国で、海外に資産をたくさん持っているので、円安にはならない、という主張もあったが、海外資産を保有しているのは民間であって国家ではない。

■せめてプライマリーバランスの黒字化を

ドイツでハイパーインフレが起きた時、当時の政府は物価上昇で公務員や軍人の生活が困窮しないように給与をどんどん引き上げていったと言われる。それが通貨の乱発の一因にもなっていた。今後、日本で金利が上昇すれば、政府が支払う金利も増加し、ますます財政黒字から遠のいていく。せめて政策支出の段階だけでも税収内にとどめ、プライマリーバランスを黒字化していかなければ、国の信用が落ち、円の信任が崩壊することになりかねない。そうなれば、ハイパーインフレとは言わないまでも、通貨発行量が4倍になっているならば、物価は4倍に向けて上昇を続けるということになるのではないか。

その悪循環を断ち切るためにも、ボーナス削減など、公務員人件費を効率化する姿勢を政府が示すことが重要になる。公務員は一生懸命働いているのだから、ボーナスが増えるのは当然だ、という主張も分からないではない。だが国家が赤字の中で、それをいつまでも続けることができるのかどうか。よくよく考える時期にきている。

----------

磯山 友幸（いそやま・ともゆき）

経済ジャーナリスト

千葉商科大学教授。1962年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。日本経済新聞で証券部記者、同部次長、チューリヒ支局長、フランクフルト支局長、「日経ビジネス」副編集長・編集委員などを務め、2011年に退社、独立。著書に『国際会計基準戦争 完結編』（日経BP社）、共著に『株主の反乱』（日本経済新聞社）などがある。

----------

（経済ジャーナリスト 磯山 友幸）