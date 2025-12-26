消極的すぎてつまらない…不人気な草食系男子の行動９パターン
恋愛に消極的だといわれる草食系男子。彼らは自分では意識していなくても、態度や行動に「草食」っぽさが表れていることがあるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「『消極的すぎてつまらない…』と感じてしまう『草食系男子』の行動」を紹介します。
【１】好みの女性のタイプを聞かれると考え込んでしまう
「聞かれてもいないのに好みを喋り出すのが肉食系。草食系はこだわりがない」（２０代女性）と、女性に対して関心が薄いのは草食系だからだという指摘があるようです。ただし「どんな女性にも平等」という特徴があるので、女性の目には紳士的に映るかもしれません。
【２】休日も１人で趣味に明け暮れている
「人との関わりを求めていないのかなと思う」（１０代女性）と、独自の世界に入り込んで満足している様子も草食系ならではの姿のようです。写真、読書、模型製作などの１人で楽しめる趣味は、他人を寄せ付けないオーラを出すこともあるので、没頭し過ぎに注意しましょう。
【３】女性から聞かれるまで、連絡先を交換しない
「本来なら社交辞令でも男から聞くべき」（２０代女性）と、女性が話を持ちかけるまで連絡先交換のことを口にしないのも、草食系の共通点であるようです。女性のほうから連絡先を交換させるのは失礼にあたるので、積極的に動きましょう。
【４】女性の顔色を気にしすぎて、食事をするお店を決められない
「その場で一緒に決めようとするところが頼りないと思う」（３０代女性）と、草食系には行き当たりばったりで少し無責任なところもあるようです。女性の意見を尊重するのは大事ですが、せめて二択くらいにお店を絞っておいたほうがスムーズでしょう。
【５】短文や要件のみなど、メールのやりとりが盛り上がらない
「気のある素振りを見せる一文を入れてるのに、そこに触れてくれない」（２０代女性）と、草食系らしい返信に物足りなさを感じる人もいるようです。たまにはメールでしか言えないような話も織り交ぜてみたほうが、楽しいやりとりができるかもしれません。
【６】他人の出した話題でしか会話が成り立たない
「女性にばかり喋らせて、自分で話題を広げられない人は草食系だと思う」（１０代女性）と、発言のバランスが偏っている人は草食系に分類されてしまうようです。ただし「聞き上手」という長所もあるので、場合によっては女性に喜ばれるでしょう。
【７】飲み会などで女性がボディタッチをしても乗ってこない
「肉食系ならニヤリとしてやり返してくる。草食系はドキマギして終了」（２０代女性）と、ボディタッチの駆け引きができないことも草食系の特徴のようです。女性がそれとなく触れてきたら、ある程度はリアクションをしないとガッカリされてしまうかもしれません。
【８】会話をしている時に下を向いたり、視線を外す
「シャイなのか、目が合うと必ずそらされる」（１０代女性）と、草食系には恥ずかしがり屋な人も多いようです。「目が合ったときに見つめ返されるとドキッとする」という女性は多いので、思い切って試してみる価値はありそうです。
【９】自分からデートに誘おうとしない
「相手の出方を確認しようとしている。勇気がない証拠」（３０代女性）と、草食系の特徴である「受け身の姿勢」は、デートの誘い方にも表れているようです。相手に誘われるのを待つだけでなく、たまには自分から誘うようにすると、良いギャップを生む効果があるでしょう。
このほかに、女性は男性のどんな行動を見て「消極的すぎてつまらない…」と感じているのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
【１】好みの女性のタイプを聞かれると考え込んでしまう
「聞かれてもいないのに好みを喋り出すのが肉食系。草食系はこだわりがない」（２０代女性）と、女性に対して関心が薄いのは草食系だからだという指摘があるようです。ただし「どんな女性にも平等」という特徴があるので、女性の目には紳士的に映るかもしれません。
「人との関わりを求めていないのかなと思う」（１０代女性）と、独自の世界に入り込んで満足している様子も草食系ならではの姿のようです。写真、読書、模型製作などの１人で楽しめる趣味は、他人を寄せ付けないオーラを出すこともあるので、没頭し過ぎに注意しましょう。
【３】女性から聞かれるまで、連絡先を交換しない
「本来なら社交辞令でも男から聞くべき」（２０代女性）と、女性が話を持ちかけるまで連絡先交換のことを口にしないのも、草食系の共通点であるようです。女性のほうから連絡先を交換させるのは失礼にあたるので、積極的に動きましょう。
【４】女性の顔色を気にしすぎて、食事をするお店を決められない
「その場で一緒に決めようとするところが頼りないと思う」（３０代女性）と、草食系には行き当たりばったりで少し無責任なところもあるようです。女性の意見を尊重するのは大事ですが、せめて二択くらいにお店を絞っておいたほうがスムーズでしょう。
【５】短文や要件のみなど、メールのやりとりが盛り上がらない
「気のある素振りを見せる一文を入れてるのに、そこに触れてくれない」（２０代女性）と、草食系らしい返信に物足りなさを感じる人もいるようです。たまにはメールでしか言えないような話も織り交ぜてみたほうが、楽しいやりとりができるかもしれません。
【６】他人の出した話題でしか会話が成り立たない
「女性にばかり喋らせて、自分で話題を広げられない人は草食系だと思う」（１０代女性）と、発言のバランスが偏っている人は草食系に分類されてしまうようです。ただし「聞き上手」という長所もあるので、場合によっては女性に喜ばれるでしょう。
【７】飲み会などで女性がボディタッチをしても乗ってこない
「肉食系ならニヤリとしてやり返してくる。草食系はドキマギして終了」（２０代女性）と、ボディタッチの駆け引きができないことも草食系の特徴のようです。女性がそれとなく触れてきたら、ある程度はリアクションをしないとガッカリされてしまうかもしれません。
【８】会話をしている時に下を向いたり、視線を外す
「シャイなのか、目が合うと必ずそらされる」（１０代女性）と、草食系には恥ずかしがり屋な人も多いようです。「目が合ったときに見つめ返されるとドキッとする」という女性は多いので、思い切って試してみる価値はありそうです。
【９】自分からデートに誘おうとしない
「相手の出方を確認しようとしている。勇気がない証拠」（３０代女性）と、草食系の特徴である「受け身の姿勢」は、デートの誘い方にも表れているようです。相手に誘われるのを待つだけでなく、たまには自分から誘うようにすると、良いギャップを生む効果があるでしょう。
このほかに、女性は男性のどんな行動を見て「消極的すぎてつまらない…」と感じているのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）