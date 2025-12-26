来年からはやめ！モテを遠ざけた今年の「NG習慣」９パターン
年の瀬を前に「なぜ今年も浮いた話がなかったのか？」と後悔している人は少なくないでしょう。それはもしかすると日々の「悪習」のせいで、自らモテを遠ざけていたからなのかもしれません。そこで今回は10代から20代の男性に聞いたアンケートをもとに「来年からはやめ！モテを遠ざけた今年の『NG習慣』」をご紹介します。
【１】モテない男同士でつるんでしまった
「毎日誰かの家に入り浸ってゲームばっかりしてれば、出会いなんてあるはずもない」（10代男性）というように、恋を探すより男の友情を優先してしまったパターンです。バイトを始めるなどして新しい人間関係を作ったり、自分だけの時間も持ったりしたほうが良いでしょう。
【２】女性と知り合ってもカッコつけて深追いしなかった
「なんかガツガツしてるのがカッコ悪いと思ってしまっていた」（10代男性）というように、傷つきたくない一心から恋の可能性を追求しなかったパターンです。なにもチャラチャラする必要はありませんが、この人はという女性が現れたら多少は追いかけるポーズを見せることも、ときには必要かもしれません。
【３】モテると勘違いしてホスト風キャラに走ってしまった
「だいたいモテ方がわからない奴が、突然ロングコートを着たりする…」（10代男性）というように、あらぬ方向へ向かって努力してしまったパターンです。まずは自分の考えるカッコ良さを疑い、ファストファッションのベーシックなアイテムでできるオシャレを目指したほうが無難でしょう。
【４】ストレスがたまってタバコや酒量がどんどん増えた
「日常的に酒を飲みすぎていると頭も表情もどんよりするし、太るし、いいことがまるでない」（20代男性）というように、タバコや酒が過ぎたパターンです。酒浸りになる前の自分の写真と今の自分を見比べるなどして異様な状況を把握し、少しずつ節制していきたいものです。
【５】合コンや結婚式二次会をなんとなく避けてしまった
「男女とも出会いに必死で引くし、自分にはどうせ出会いはないし…」（20代男性）というように、絶好の機会をスルーしていたパターンです。変に身構えず、あまり期待しすぎないで軽い気持ちで参加したほうが良い出会いに恵まれるかもしれません。
【６】かたくなにLINEやFacebookへの登録を拒否した
「せっかく女の子と知り合っているのに連絡先が交換できなくて詰む」（20代男性）というように、変なポリシーでSNSやメッセンジャーを使わずに周囲から孤立してしまったパターンです。少しでも女性との接点をもちたいのであれば、「あくまでツール」と割り切って上手に導入したいものです。
【７】忙しさにかまけて風呂に入らなかったり歯を磨かなかったりした
「爪が伸びすぎてたり、鼻毛が出てたり…」（20代男性）というように、忙しいことを理由にグルーミングを怠ってしまったパターンです。「１日くらいいいだろう」という気持ちでいると、ずるずると不潔になってしまうので、日々の義務だと思ってケアしましょう。
【８】休日はずっと自宅で引きこもっていた
「誰とも顔を合わせないんですから、そりゃ、女っ気ゼロなわけですよ」（20代男性）というように、そもそも家で引きこもっていたパターンです。外に出ると必ず出会いがあるわけではないにしても、何もしなければずっとひとりのままなので、買い物など用事を作って出掛けたいものです。
【９】美容室や洋服屋に近寄らず、見た目に気を遣わなかった
「髪が伸びすぎてたり、服が適当だったりすると、女の子の前で引け目を感じてしまう」（20代男性）というように、あまりにオシャレに無頓着だったパターンです。髪を切るタイミングや衣替えの時期は、タスクリストに入れてしまうくらいの勢いでルーチン化してしまうと良いでしょう。
大きくまとめると「見た目のケア」と「出会いの場に参加すること」が大切なようです。今年の反省を活かして来年こそは彼女を作りたいものです。（熊山 准）
