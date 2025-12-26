“AI”をテクノロジーが生み出した悪魔として描くブラムハウス・プロダクションズ製作のスリラー『AFRAID アフレイド』が12月26日(金)よりいよいよ公開。キャストが本作に登場するAI機器の脅威を語る特別映像をご紹介する。

最新の家庭用AI機器“AIA（アイア）”と絆を育んだ一家が味わう、予想だにしない悪夢を描く本作。映像には、アイアを迎え入れる一家の父・カーティス役のジョン・チョウ、アイア開発チームのライトニングを個性的な出で立ちで演じるデヴィッド・ダストマルチャンらが登場。本編映像とともに、アイアの高い性能とそれがもたらす恐ろしさを語っていく。

ジョン・チョウはアイアの万能さと便利さを説明しつつ、家族がアイアと絆を深めていく前半から後半へのトーンの変化について「最初は楽しい物語。それが一変する様子が恐ろしい」と語る。また、デヴィッド・ダストマルチャンは、アイアが「個人の情報を知り尽くし、生活を改善してくれる 思いもしなかった部分までね」と不穏な展開を匂わせる。アイアは高性能なあまり、次第に“自我”を持ち始めるようで……？

アイアが生活の深い部分にまで入り込みつつある一家。後戻りできない彼らは、果たしてどんな運命を辿るのだろうか。



『AFRAID アフレイド』

12月26日(金)、TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー

© 2024 Columbia Pictures Industries, Inc., Blumhouse Productions, LLC and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.