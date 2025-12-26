ハライチ・岩井勇気、“愛車”を初公開 SNS反響「すごい素敵」「岩井さんにお似合い」「かわいいしおしゃれ」
お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）が25日、自身のXを更新。愛車を初公開した。
【写真多数】優雅なたたずまい…岩井愛車の現行モデル『Viewt story Royal Edition』内外装全部見せ
岩井は「BRUTUSで取材。初めて車の写真出た。メリークリスマス^^」というコメントとともに、『BRUTUS』の記事のリンクを添えた。ポスト上には、黒の光岡自動車『ビュート』の写真が展開され、リンク先の記事では、車を購入した経緯やこれまでの愛車歴などが語られている。
この投稿に「すごい素敵ですね！車詳しくないですが、我が家も車を検討してるので夫に勧めてみようと思います」「もっとイカつい車に乗ってるのかと思ってたので意外でした！かわいいしおしゃれですね〜」「お車めっちゃ素敵です…！！」「岩井さんにお似合いですね！」「品がありますね！」など称賛のコメントが寄せられている。
