SHEGLAMのリキッドファンデーション新作♡サテン肌を叶える注目作

世界150以上の国と地域で支持されるSHEGLAMから、肌なじみのよさにこだわった新作ファンデーションが登場。乾燥が気になる季節でも心地よく使える処方で、ナチュラルなのにきちんと美しい仕上がりを目指せます。毎日のメイクに取り入れやすく、素肌感を大切にしたい大人女性にも注目のアイテムです♡

素肌感を引き立てるサテン質感

「Skin Sync Satin Foundation」は、ツヤとマットの中間のサテン質感が特長。主張しすぎない上品な仕上がりで、素肌そのものが整ったような印象を演出します。

均一な肌感に整えながらも、厚塗り感を出さないため、ナチュラルメイク派にもぴったりです。

冬の毎日を彩るiromikke新作コスメ♪描く×とろける新感覚

なめらかテクスチャーで快適メイク

バターのようになめらかなテクスチャーで、肌の上をスルッと伸び広がる使い心地。ムラになりにくく、メイク初心者でも扱いやすいのが魅力です。

さらに保湿成分を配合し、空気の乾燥が気になる季節でも、しっとりとした肌印象をサポートします。

豊富な36色展開で理想の肌色に

カラーは全36色と豊富なラインナップ。自分の肌トーンに合った色を選びやすく、より自然な仕上がりを叶えます。価格は1,402円（税込）と手に取りやすく、SHEGLAM公式サイトにて購入可能です。

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

この冬は素肌級ベースメイクを♪

ナチュラルさときちんと感を両立したSHEGLAMのリキッドファンデーションは、毎日のメイクを心地よくアップデートしてくれる存在。

乾燥が気になる季節でも、しっとりサテン肌を楽しめるのがうれしいポイントです。ぜひこの冬、自分らしい美しさを引き出す一本を取り入れてみてください♡