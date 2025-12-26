楽天の加治屋蓮投手（３４）が、新天地で戦い抜いた充実の１年を振り返った。史上６人目となる３球団での５０試合登板をするなどフル回転。２度の戦力外通告を受けながらも、不死鳥の如くよみがえる男の「今」に迫った。

◇ ◇

崖っぷちから始まった今季を、加治屋は「がむしゃらに走り続けた１年だったかな」と笑った。１１月で３４歳になり、同学年の選手らの引退報道も増えた。ソフトバンク、阪神と２球団から戦力外通告を受けながら、新天地で迎えた今季は５４試合に登板するなど復活。その舞台裏を探った。

キャンプから何度も聞いた言葉がある。「ここに来た。少しでも貢献したい」。不安だった中で拾ってもらった恩がある。シーズン中はどれだけ負けが続いても「まだまだここから」と言い続け、伸びた髪を触りながら「優勝して髪を切ります」と語った日もある。

阪神を戦力外になった時には岩崎、岩貞ら同学年の仲間から「まだまだできる」と背中を押された。原動力になった。春季キャンプ後には２軍に降格となったが、則本らと食事に出かけ、ブルペンに対しての意見を交換。「カジが帰ってくるまでやっておく」の返事に、「絶対に戻ろうと思った」と覚悟も生まれた。

今季初登板となった４月１０日の日本ハム戦。０−１０と劣勢の九回にマウンドに上がり、１回無安打無失点１奪三振と結果を残した。「自分がどうなるかを左右する大事な登板だった。すごく意味がありました」と記憶に残る１１球。それから一度の２軍降格はあったが、５４試合に登板し２勝１敗、１８ホールド、１セーブ、防御率３・５０と１年間を懸命に駆け抜けた。

ソフトバンク在籍時の２０１８年に７２登板、阪神時代の２３年には５１登板を果たし、３球団で５０試合登板も達成。サファテ、江夏豊ら以来となる６人目の記録でもあるが、加治屋は首を横に振った。「連続で活躍した時がない。そこは自分の課題というか、変えていかないといけない。それぞれの球団で１年ポンってやれる選手は何人もいるので」。来季の重要性は、誰よりも分かっている。

今季現役引退を決断した原口の引退試合には、練習後に飛行機に飛び乗って甲子園まで駆けつけた。去って行く仲間の思いを背負っていく使命もある。「戦力外から取っていただいて、こうしてたくさん投げさせてもらえる喜びはすごくあります。やっぱり一球団で活躍できれば、それが一番いい。でも必要とされていると思える数字の一つだと思うんで、うれしい数字ではあるかな」。加治屋の恩返しには、まだ続きがある。（デイリースポーツ・松井美里）