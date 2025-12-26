2025年のハワイ不動産市場は、米国本土における金融政策や政治動向の影響を色濃く受けながらも、ハワイ特有の安定性を背景に、基盤の揺るがない底堅さを示した1年でした。地理的特性や経済構造の観点から、アメリカ本土や国際情勢との結びつきが強いハワイ市場において、 米国の政策動向や世界情勢の変化に対する継続的な注視は欠かせません。本記事では、株式会社Crossover Internationalの栗原なな氏が、2025年のアメリカ経済および政治の流れを整理しながら、ハワイ不動産市場の実態を振り返り、2026年に向けた今後の動向について考察します。

アメリカの金利動向と日本人投資家を悩ませる円安の行方

2025年のハワイ不動産市場を語るうえで避けて通れないのが、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策と、日本人投資家に大きな影響を与えた為替動向です。

2022年以降続いてきた米国の利上げ局面はすでにピークを超え、2024年後半から2025年にかけては、「高金利の長期化」を前提とした調整局面へと移行してきました。こうした流れの中、2025年1月に発足したトランプ政権は利下げを志向する姿勢を示し、年後半には米政府による利下げが発表されました。

急激な変化こそ見られないものの、金利は緩やかな低下基調を維持しており、今後も続くと見られる利下げ政策によって、米国不動産市場は新たな局面を迎えることが予想されています。

もっとも、固定ローン金利は現在も6.2％前後で推移しており、決して「低金利」と言える水準ではありません。長期化した高金利環境は投資家心理を慎重なものとし、2025年を通じて市場全体の動きは例年よりもややスローペースとなりました。この傾向は、後述するハワイ不動産市場の動きからも読み取ることができます。

一方、日本人投資家にとっては、2025年も引き続き円安に悩まされる一年となりました。年初は1ドル＝156円前後でスタートし、その後一時的に140円台前半まで円高方向へ振れる局面もありましたが、最終的には再び円安基調が強まり、年末にかけては155円台で推移する見通しとなっています。

資産構成によっては円安が追い風となるケースもありますが、為替の不安定な動きは多くの日本人投資家にとって心理的な負担となり得ます。こうした環境下で、今年1年ハワイ不動産の売買に携わる中で見えてきた投資家の動きには、大きく分けて2つの傾向がありました。

1つ目は、すでに保有しているドル建て資産を売却し、円安局面を活かして一度現金化したうえで、次のドル建て資産への買い替えを検討する投資家です。為替を意識しながら資産を組み替える、比較的守りの姿勢が見られました。

2つ目は、長期化する円安を一時的な異常ではなく「新たな前提条件」として受け止め、為替変動を過度に恐れることなく、新築物件など新たなドル建て資産への投資に踏み切る投資家です。

ハワイ不動産には、こうした局面でも共通して見られる特徴があります。それは、世界情勢や為替の変動があっても、ハワイという場所そのものが持つ特別なロケーションと価値に惹かれ続ける、根強いファン層が存在する点です。短期的なアップダウンに左右されない投資家たちが、結果として市場の底堅さを支えていると言えるでしょう。

2025年のハワイ不動産市場：大きな波乱なく、成熟市場としての強さを示した1年

下のグラフ［図表1］は、過去2年間におけるオアフ島の不動産取引動向を比較したものです。緑色で示されている「Single Family Homes」は戸建住宅、黄色の「Condos」は日本人投資家の多くが選択するコンドミニアムやアパートメントの取引を表しています。

[図表1]オアフ島の不動産取引動向 Honolulu Board of Realtors公表のデータを引用

まず、全体の取引件数（Closed Sales）を見ると、戸建住宅は前年と比較してわずかに増加した一方、コンドミニアムは若干減少する結果となりました。金利水準が高止まりする中でも、戸建市場は一定の需要を維持していたことがうかがえます。

次に取引平均価格（Average Sales Price）では、戸建・コンドともに過去2年間で最も高い水準となりました。急激な価格上昇ではなく、緩やかに価格が積み上がるこの動きは、ハワイ不動産市場が持つ安定性を象徴していると言えるでしょう。

一方で、成約までに要した日数の中央値（Median Days on Market）は、戸建・コンドともに増加しました。特にコンド市場では、20日台から40日台へと大きく延びています。これは前章で触れたように、金利政策や為替動向を背景に、投資家が慎重姿勢を強めていたことの表れと考えられるでしょう。

物件在庫数（New Listings）も、戸建・コンドともに増加しました。特にコンド市場では例年比10〜30％程度在庫が増加しましたが、2025年後半からはやや減少傾向に転じています。現時点では、市場全体に大きな悪影響を及ぼす水準には至っていないと見られます。

全体として2025年は、慎重な動きが見られながらも、市場が持ち前の安定性を発揮し、不透明な経済環境の中でも大きく崩れることなく推移した1年でした。

富裕層向けとローカル支援が同時進行。二極化が鮮明になるハワイ新築開発の次なる局面

2025年のハワイ不動産市場を語るうえで、もう1つ重要なテーマが、ローカル居住者支援を目的とした住宅開発の動きです。ハワイではこれを「Affordable Housing（アフォーダブル・ハウジング）」と呼び、一定の所得水準に満たない地元住民に向けて、手頃な価格で住居を提供する取り組みが進められています。

近年では、こうしたアフォーダブル住宅開発と並行する形で、同じエリア内に超富裕層や外国人投資家を主なターゲットとした高級新築プロジェクトが計画・実行されるケースも増えています。この構図は市場の二極化をより鮮明なものとし、その傾向は2026年以降さらに加速していくと見られています。

ハワイ州や各自治体は慢性的な住宅不足への対応として、ローカル居住者向け住宅の供給を重要政策に位置づけています。アフォーダブル住宅や支援制度を伴う新築プロジェクトは行政主導で進められることが多く、土地利用や開発条件においても一定の優遇措置が取られる場面が増えています。

一方で、金利や為替といった短期的な外部環境の変化に左右されにくい、世界でもトップクラスの富裕層による需要は依然として強く、ハワイの住宅価格を押し上げ続けています。その結果、2025年は市場全体として安定を保ちながらも、住宅を取り巻く「買える層」と「買えない層」の差が、より明確になった1年だったと言えるでしょう。

2026年以降は、ハワイ州政府がこの二極化の課題に対してどのような支援策を打ち出していくのか、また開発会社がどこまでローカルコミュニティに寄り添った形でプロジェクトを進められるのかが、引き続き注目されるポイントとなりそうです。

まとめ：変化の中で際立ったハワイ不動産の安定性

2025年のハワイ不動産市場は、米国の金利動向や為替をはじめ、外部環境の影響を受けながらも、大きく崩れることなく、全体として安定した推移を見せた1年でした。

一方で、アメリカ本土では、関税問題、政府一部閉鎖、LAでの大規模火災、移民問題など、政治・経済・社会情勢が大きく揺れ動いた1年でもありました。これらの出来事は、短期的には国内の物流や資材供給、建設スケジュールに影響する可能性があり、長期的にはアメリカ全体の投資環境や金利動向、移民政策、ビザ・永住権の発給プロセスなどにも波及することが想定されます。

特に、関税の見直しや移民政策の変化は2026年度以降も継続して大きなテーマとなる可能性が高く、そこから派生するであろう建築資材の価格上昇、物流遅延による建設・修繕工事のスケジュールへの影響やビザ規制問題といった要素は、日本人投資家にとっても無視できないポイントになってきます。これらの動向については、来年以降も継続的な注視が求められます。

短期的な市況や為替に左右されがちな局面においても、ハワイ不動産は「代替のきかない立地と価値」を背景に、長期視点の投資対象として選ばれ続けています。2025年は、その成熟した市場としての強さが静かに際立った1年だったと言えるのではないでしょうか。

栗原 なな

株式会社Crossover International