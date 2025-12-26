古くから日本人の暮らしに大きく関わってきた海藻「ふのり」について知ってもらおうという特別展が、三重県鳥羽市の海の博物館で開かれています。

ふのりは、伊勢志摩をはじめ沿岸の岩場で取れる海藻で、古くから日用品や工業用、食用など幅広く活用されてきましたが、現在、ふのりの加工は伊勢市内の2カ所でしか行われていません。

会場には、ふのりを加工するための道具類や、平安時代に現在の鳥羽市から都にふのりを送っていたことがわかる木簡などの資料180点が展示されています。

明治時代の文献には食用や建築物に使われた漆喰などのほか、はやり病の予防など、ふのりが幅広く活用されていたことが記されています。

また、ふのりでコーティングすることで糸を強化し、毛羽立ちや伸縮を防ぐことができることから、伊勢商人に莫大な富をもたらした松阪木綿にもふのりが欠かせなかったことがわかります。

海の博物館の平賀大蔵館長は「ふのりの多様性と、これからふのりと日本人がどうやって関わっていくかを考えていくきっかけにしたい」と話していました。

この特別展は2026年3月31日まで鳥羽市の海の博物館で開かれています。