モデルで実業家の紗栄子さんがインスタグラムを更新し、クリスマスの様子を投稿した。スラっとした長身で、15歳の次男とみられる少年とのダンスも披露しており、「息子さん、やっぱりそっくりです」「素敵です」などの反響が寄せられている。



【写真】紗栄子さん、15歳の次男もスラっとした長身イケメン？

紗栄子さんは2007年、メジャーリーグで活躍するダルビッシュ有さんと結婚したが、12年に離婚を発表。17歳の長男は今年1月、「道休蓮」の名前で電撃モデルデビューを果たした。次男は15歳で、紗栄子さんと一緒に韓国旅行に行く様子などがインスタグラムに投稿され、話題となっていた。紗栄子さんは過去のテレビ番組で、長男は「元旦那の本当にコピペ」で、次男は「私に似ている」と明かしていた。



この日、紗栄子さんは「いつもサンタさんやるばっかりだったけど、今年は私にもサンタさんが来てくれました」と綴り、ジェラートピケのニット、LEGOで作られた真っ赤なポインセチアの花、メッセージ付きチェキをもらったことを報告。このほか、キティ柄のパンツに、ジェラートピケのニットを着て、サンタ帽をかぶった次男らしき少年の後ろ姿などもアップした。



また、次男らしき少年とともに流行りの「ナルトダンス」も披露。この投稿に、ファンからは「ほっこり幸せな気持ちになりました」「素敵な息子さんですね」などのコメントが集まった。