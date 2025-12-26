伊勢志摩の魅力を発信する「伊勢志摩アンバサダー」に、お笑い芸人や俳優など幅広く活躍する芋洗坂係長さんが就任し、26日、三重県志摩市で任命式が開かれました。

行政の枠を超えて伊勢志摩エリアの観光振興と地域活性化に取り組む伊勢志摩観光コンベンション機構が任命したものです。

芋洗坂係長さんが旧・磯部町の町おこしや志摩市制誕生10周年の舞台に関わるなど志摩市との縁が深いことから今回の就任となったもので、歌手の相川七瀬さんらに続いて3人目のアンバサダーとなります。

任命式では、伊勢志摩観光コンベンション機構の会長を務める志摩市の橋爪市長が「日本国内に留まらず世界への強い発信力に期待し、インバウンド需要の拡大にもつながれば」と期待を寄せました。

これに対して、芋洗坂係長さんは「クリスマスの良き日に大役に任命いただき大変に光栄」と話し「8年後の式年遷宮に向けても何らかの形で関わっていければ」と意気込みを語りました。

芋洗坂係長さんは「伊勢志摩は神社、自然、食にしても全て世界に誇れるものが多数ある所なので地元の人とも密に話をしながら、ここをこういうふうに紹介しようとか進めていきたい」と話していました。