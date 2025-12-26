フリーの羽鳥慎一アナウンサーが２６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、俳優の天海祐希の“取り調べ”を受け、感激した。

この日は、劇場公開される映画「劇場版 緊急取調室 ＦＩＮＡＬ」に主演する天海を羽鳥がインタビュー。その中で羽鳥が実際に天海からキントリのスタジオセットで取り調べを受けることになった。

天海はキントリの真壁そのもので、羽鳥が好きなアナウンサーランキング１位に何度も輝いていることに「いい人って疲れません？」とカウンターパンチ。羽鳥アナは「ちょっと疲れます」と本音をもらし、「人の悪口は部屋で一人になったときに言います」と答えた。

天海は「若いスタッフの方にも絶対敬語なのは？」と聞くと、羽鳥アナは「そのスタッフの人が将来偉くなるかもしれないからです」とポロリ。天海は「でも、それが透けてみえるんじゃないですか？」と付け加えるのも忘れなかった。

さらに天海は、羽鳥アナが、妻の貯めた紙袋を勝手に捨てていることを知り「それって犯罪ですよね？」と追求。羽鳥アナは、捨てた直後に限って、妻が紙袋がないと騒ぐとし、天海は「奥様は気づいているんです」と頷いた。

取り調べを終えた羽鳥アナは「いやあ、こういう感じなんですね。すごい、やっぱ表情です」と、天海の迫力に圧倒されていた。