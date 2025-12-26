2025年は東北新幹線の運休が相次いだ1年だった。

連結器の誤作動や新型車両E8系の不具合、さらには今月発生した青森県東方沖地震による運転見合わせなど、多くの利用者が影響を受けた。

こうした混乱時、手元のきっぷはどのように扱われるのか――年末年始の帰省・Uターンラッシュを前に、鉄道各社の払い戻しの基本ルールを整理する。（鉄道ライター・枝久保達也）

新幹線でトラブル多発…原因は？

今年3月6日、昨年9月に続いて走行中の東北新幹線「はやぶさ」と秋田新幹線「こまち」の連結が走行中に外れて列車が分離し、緊急停車するトラブルが発生した。

このため3月13日まで東北新幹線と山形新幹線・秋田新幹線の併結運転を全面的に中止。福島駅、盛岡駅で乗り換えが必要になり、東北新幹線内の列車も最大17両編成から10両に減車され、駅は大混乱した。

前年のトラブルについてJR東日本は「列車を分離させるスイッチに金属片が接触して誤作動したことが原因」と判断していたが、当該車両から取り外した制御盤を載せ替えた編成で今回のトラブルが発生してしまった。

既に誤作動を防止する応急対策を実施して通常通り運行しているが、同社は装置そのものに問題があった可能性が高いとして、装置の改修を進める方針だ。

次のトラブルは6月17日、山形新幹線で発生した。

宇都宮～那須塩原間を試運転中の新型車両「E8系」が機器故障で走行不能になり、小山駅停車中の「つばさ136号」、郡山駅停車中の回送列車と、福島～笹木野間を走行中の「つばさ139号」の計3編成にも同様の不具合が発生した。

同社はE8系の単独運転を中止し、旧型車両「E3系」を用いて福島～山形・新庄間を通常の8割程度の本数で折り返し運転とした。その後の調査で2024年11月以降に製造された車両の補助電源装置に問題があったことが判明。お盆輸送を目前に控えた8月2日から全定期列車の運行を再開したが、山形県の観光・ビジネスに大きな打撃を与えた。

直近では12月8日深夜、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5の大地震が発生し、東北新幹線は9日15時40分ごろまで盛岡～新青森間で運転を見合わせた。東北新幹線は2022年3月に発生した福島沖を震源とするマグニチュード7.4の地震で営業列車が脱線し、福島～仙台間が約1か月間不通となる被害を受けているが、今回は設備の損傷がなかったのは幸いだった。

トラブル遭遇時の「払い戻し」ルールとは？

利用者として気になるのは、こうしたトラブルに巻き込まれた時の対応だ。ここまでの大きなトラブルに遭遇することはめったになくとも、人が線路に立ち入ったり、大雨や強風が規制値を超えたりと、長時間の運転見合わせに遭遇することはあるだろう。このような時、手元のきっぷはどのような扱いになるのだろうか。

なおきっぷを払い戻す条件は、券種や状況ごとに細かく定められており、一部に払い戻しの対象外となる企画乗車券も存在する。本稿は基本的な考え方と、JRにおける主要パターンを解説するものであり、払い戻しの可否や金額など個別の取扱いは各鉄道事業者に確認されたい。

きっぷにはそれぞれの役割がある。ざっくり言えば、運賃は移動の対価、特急料金は速達性の対価、グリーン券や寝台車券は設備の対価である。新幹線では1枚のきっぷにまとまって発券（一葉券）されることが多いため意識しづらいが、乗車券・特急券・グリーン券の3階建てになっていると理解すると分かりやすい。

この関係は長時間の遅延が発生したケースで考えるとイメージしやすい。列車が2時間以上遅延した場合、特急券の対価である速達性が提供できなかったとみなされ、特急料金は手数料なしで全額払い戻しとなる。

乗車した列車が目的地までの途中駅で運転を取りやめた場合も全額払い戻しとなる。ただし東海道新幹線品川～東京間、東北・上越・北陸新幹線上野～東京間が運休した場合に限っては、特急料金の差額のみ返金となる。

これに対して運賃は移動の対価なので、目的地に到着さえすれば何時間遅れても払い戻しはない。また着駅までグリーン席を利用した場合も、設備の提供が果たされているのでグリーン料金は返金されない。それぞれの対価が契約通りに提供されたかが払い戻しの条件となる。

特急券の払い戻しには当該列車に乗車していた証明が必要だ。新幹線は2時間以上の遅延が発生した場合、自動改札機出場時に「遅払証」と印字された特急券が返却されるので、忘れずに受け取ろう。特急料金の払い戻しは自由席特急券も対象だが、有人改札で遅延証明を受ける必要がある。

払い戻しは乗車日の翌日から1年以内であればどこの駅や窓口でも可能なので後日、状況が落ち着いてから行った方がよいだろう。なおJR東日本は指定席券売機でも払い戻しが可能だ。

遅延や運休理由に「移動を取りやめた場合」は…

一方、2時間以上の遅延や運休を理由に「移動そのものを取りやめた場合」は取扱いが変わる。

たとえば東京駅から博多駅に旅行中、新大阪駅で旅行を中止して下車した場合、全区間の運賃から移動が完了した東京～新大阪間の運賃を差し引いた額が払い戻される。特急料金、グリーン料金は全額払い戻しとなる。

また旅行を完全に取りやめて出発駅に戻る場合は、駅員に申し出れば、同一種類の列車・座席を無料で利用して戻ることができ（無賃送還）、乗車券・特急券・グリーン券が全額払い戻しとなる。

途中駅まで戻ることも可能で、その場合は全区間の運賃から発駅～下車駅間の運賃を差し引いた額と、特急券・グリーン券の全額が払い戻される。出発前に事故が発生し、旅行を中止する場合は乗車券・特急券・グリーン券が手数料なしで払い戻される。

以上が払い戻しの代表的なケースである。繰り返すが払い戻しの規程は複雑で、駅員すら正確に理解していないものもある。ましてや利用者が完璧に理解できるものではないが、払い戻しの仕組みがあることだけでも覚えておけば、トラブルに遭遇しても落ち着いて行動できるだろう。

小稿が年末年始の鉄道利用の参考になれば幸いだ。

■枝久保達也

1982年、埼玉県生まれ。東京メトロで広報、マーケティング・リサーチ業務などを担当し、2017年に退職。鉄道ジャーナリストとして活動する傍ら、都市交通史研究家として首都圏を中心に鉄道史を研究する。著書『戦時下の地下鉄 新橋駅幻のホームと帝都高速度交通営団』（2021年 青弓社）で第47回交通図書賞歴史部門受賞。近著に『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』（2024年 KAWADE夢新書）。