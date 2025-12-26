濱田龍臣、15年ぶり2度目 福山雅治の若き日を演じる 『映画ラストマン』“初恋”の相手役は當真あみ
2023年4月期の日曜劇場として放送され、大きな社会現象を巻き起こした福山雅治主演の連続ドラマ『ラストマンー全盲の捜査官−』。その劇場版となる『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（公開中）で、主人公・皆実広見（福山）の学生時代を濱田龍臣が演じている。NHK大河ドラマ『龍馬伝』（2010年）で福山演じる坂本龍馬の幼少期を演じ、「顔立ちが似ている」と話題になって以来、15年ぶり2度目の配役となった。
【動画】主題歌フィーチャレットムービー
映画では、連続ドラマでは描かれなかった知られざる皆実の学生時代の“初恋”が描かれる。アメリカの大学に通う皆実は、同じ大学に通うナギサ・イワノワと出会い、2人は恋に落ち、一緒の時間を重ねていく。
初恋の人ナギサ・イワノワを演じるのは、映画『ストロベリームーン』（2025年）で初主演を果たし、若手俳優として注目を集める、當真あみ。「現代パートの緊迫した空気感とはまた少し違う、初恋の柔らかな雰囲気や皆実さんとナギサの関係性を、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです」と、皆実の人となりに深く関わる過去パートを演じた思いを語っている。
濱田は、「皆実さんの初恋の人・ナギサとの出会いを通して、皆実さんの人となりが形成されていく過程を、少しでも感じていただけたら」とコメントした。
若き日の二人のシーンについて、福山も初日舞台あいさつで「皆実とナギサの学生時代のシーンは、何度見ても泣ける」と太鼓判を押している。
あわせて解禁されたのは、学生時代の皆実とナギサの瑞々しくもどこか儚い姿を切り取った場面写真と、主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」が物語を彩るエモーショナルなフィーチャレットムービー。現在の難事件の鍵を握る、二人のひたむきで切ない初恋の記憶が、物語に深い余韻を与えていく。
若き日の皆実が抱いていた想いとは何だったのか――。その真相と衝撃のラストは、ぜひ劇場のスクリーンで確かめてほしい。さらに、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH』の放送も28日（後9：00〜、TBS系）も控え、この冬、シリーズは最高潮の盛り上がりを見せている。
■学生時代のナギサ・イワノワ役：當真あみのコメント（全文）
『ラストマン』に参加できる喜びと共に、身の引き締まる思いで撮影に臨みました。
私が演じるナギサは、皆実さんが学生時代に出会う初恋の人です。過去の繋がりが現代パートにも関係してくると思う一方で、あえてその瞬間にある「学生らしい初々しさ」を大切に演じました。手持ちのカメラを使って自分たちで撮影するシーンがあったのですが、スタッフさんは私たちからは見えないところに隠れていただいて、二人きりで撮っているような環境を作ってくださったことも、より自然で新鮮な二人の表情を引き出していただけたのかなと感じています。
現代パートの緊迫した空気感とはまた少し違う、初恋の柔らかな雰囲気や皆実さんとナギサの関係性を、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。
■学生時代の皆実広見役：濱田龍臣のコメント（全文）
福山さん演じる皆実さんの学生時代役でオファーをいただき、『龍馬伝』以来、こんな素敵なご縁があるんだと率直にうれしかったです。
皆実さんってこれやるよねと思ったことをできるだけピックアップし、自分のものとして表現できるように挑みました。
皆実さんの初恋の人・ナギサとの出会いを通じて、皆実さんの人となりが形成されていく過程を、皆さんに少しでも感じていただけたらと思います。
