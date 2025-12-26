麻雀における最大のクリスマスプレゼントに向けて、大チャンスが訪れた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第2試合で渋谷ABEMAS・多井隆晴が終盤の南3局1本場に役満・四暗刻をテンパイ。放送席もここぞとばかりに「引けるのか…引けるのか！？」と大盛り上がりになった。

【映像】「引けるのか！？」「大変だー！」放送席騒然、多井の役満テンパイ

南3局1本場、多井は1万5800点持ちのラス目に沈んでいた。既に親番も流れて苦しいが、それでもトップ目のU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）まで2万1000点差と、跳満でもツモればオーラスでトップ争いができるという差で踏ん張っていた。

そんな多井のもとに、大チャンスが訪れた。1巡目に3索をツモった時点で4対子ながら面子がないという苦しい手牌をもらったが、ここからぐんぐんと縦に伸び3索、中、1筒と暗刻にし、6巡目で三暗刻のテンパイ、さらに1手変わりで役満・四暗刻テンパイという状況を迎えた。

そして10巡目に待望の7索を引いて、6・7索のシャンポン待ちで四暗刻テンパイ。解説のレジェンド雀士・土田浩翔（最高位戦）も「やった！大変だぞ。大変だー！」とテンションを急上昇させると、実況・襟川麻衣子（連盟）も「引けるのか…引けるのか！？」と、熱く状況を伝えた。

クリスマスということもあり、ファンからも「サンタさんお願いします」というコメントも飛び、さらに「いけぇ！！」「うわああああ」「きたよー」といった応援と興奮の声が続いていた。

惜しくも多井の役満はテンパイ止まりでそのまま流局となったが、それでもプレゼントには十分な興奮をファンに届けることになった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

