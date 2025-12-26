【拡大画像へ】

KADOKAWAは年間最大規模の大型電子書籍フェア「カドカワ祭ニューイヤー2026」を12月26日から2026年1月22日まで開催する。

今年1年の感謝の気持を込めて、本フェアでは各電子書籍ストアでKADOKAWA作品が50%OFFや1巻無料になるキャンペーンを実施するほか、「カドコミ」にて試し読みができるコミックスの増量など、さまざまな企画を展開する。さらにプレイステーション 5や図書カードが当たるキャンペーンも実施する。

年間最大規模の電子書籍大感謝祭

12月26日から各電子書籍ストアにて、KADOKAWA作品の50%OFFセールやシリーズ1巻の期間限定無料公開などを実施する。公式サイトには、おすすめタイトルと試し読みリンクを掲載している。

開催期間：12月26日～

【実施予定電子書籍ストア】

BOOK☆WALKER、Amazon Kindleストア、Amebaマンガ、Apple Books、comipo、DMMブックス、dアニメストア、dブック、ebookjapan、FOD、Google Play ブックス、honto、LINEマンガ、music.jp、pixivコミック、Reader Store、Renta!、U-NEXT、アニメイトブックストア、紀伊國屋書店Kinoppy、コミックシーモア、コミックROLLY、ゼブラック、ピッコマ、ブックパス、ブックライブ、ブッコミ、ぼるコミ、まんが王国、まんがセゾン、マンガBANG、マンガボックス、まんが王国、ゼブラック、漫画全巻ドットコム、楽天Kobo電子書籍ストア

「カドコミ」でKADOKAWAの人気コミックが期間限定で試し読み大

「カドカワ祭ニューイヤー」開催に合わせて、「カドコミ」でもコミックス試し読み増量が開催される。

【実施期間】



カドカワ祭ニューイヤー2026 ＜第1弾＞

開催期間：12月26日11時～2026年1月9日11時

カドカワ祭ニューイヤー2026 ＜第2弾＞

開催期間：1月9日11時～2026年1月23日11時

PS5や図書カードが当たるXキャンペーンを開催

公式Xアカウント「KADOKAWAさん＠本の情報（@kadokawa_san）」にて、「カドカワ祭ニューイヤー」の開催を記念したキャンペーンを実施中。

本キャンペーンでは、毎日1回投稿する対象ポストをリポストしたユーザーの中から、抽選で合計100名に図書カードネットギフト1,000円分を進呈するほか、毎日出題される質問にリプライで回答したユーザーの中から、抽選で1名様にプレイステーション 5 （CFI-2000A01）が当たる。

