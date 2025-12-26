Netflixにて配信中の『イクサガミ』と『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』のコラボ映像が公開された。

『イクサガミ』は、妻と子を病から救うため、賞金が与えられる命がけの遊戯ゲームに参加することになった主人公・嵯峨愁二郎（岡田准一）の戦いを描く物語。配信開始直後から国内外で大きな反響を巻き起こし、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で1位を獲得。さらに世界88の国と地域で週間TOP10入りを達成した。日本国内でも配信初週より週間TOP10で4週連続1位を記録しシーズン2制作も決定した。

VOL1の第1話から第4話が配信されている『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した裏側の世界という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かうミステリーアドベンチャー。最終章のVOL1が配信されると、わずか5日間で視聴回数5960万回を記録し、Netflixの英語作品史上最高の初週視聴数を達成した。本日12月26日よりVOL2（第5話～7話）が配信され、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日に配信される。

そんな2作品のコラボレーションが実現。『ストレンジャー・シングス 未知の世界5』に出演するフィン・ヴォルフハルト、ゲイテン・マタラッツォ、ケイレブ・マクラフリン、ノア・シュナップの4人が、『イクサガミ』で主演、プロデューサー、そしてアクションプランナーを務める岡田准一から武術とアクションを直接教わる特別映像が公開された。

映像では、初めに4人が『イクサガミ』のワンカット撮影されたアクションシーンを鑑賞。岡田の披露するスタントなしの迫力ある殺陣に引きつけられ、マタラッツォは「全部ワンテイク？ やばい」、シュナップは「めっちゃかっこいい。エルと相性良さそう」と次々に感想を語り、興奮覚めやらぬ様子を見せた。そんな彼らと初対面を果たした岡田は、全員と握手を交わしながら笑顔で迎え、「ようこそ皆さん！ お会いできて光栄です」と挨拶した。岡田は、インストラクターの資格も取得しているほど武術に長けた存在として知られているが、ヴォルフハルトやマタラッツォらを前に「日本の“アクション”と“武術”の両方をきちんと学んだ上で、『アクションをする』ということを心がけています」と、自身の並々ならぬこだわりを明かした。

そして、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』に登場する怪物と戦う準備として、岡田から「今日は日本の武術を体験してもらおうと思います」という提案があり、代表してマタラッツォが岡田にコツを教わりながら、武術ならではの構え方や重心を意識した動きを実践。途中には岡田が、「構えてください、押忍！」と気合の一声を発すると、4人も彼に続き「押忍！」と力強く発声。終始和やかな雰囲気の中で、まるで国境を越えて師弟関係を結んだような5人の様子が映し出された。さらに、「最後にちょっとアクションをやりたいです」という岡田の呼びかけに対し、「いいですか？ （みんなを）驚かせたいです」と手を挙げたマクラフリンが代表して殺陣に挑戦。岡田から動きのレクチャーを受けたのち実践に臨んだ彼は、仲間の声援を受けながらキレのあるアクションを見せたあと、「ストレンジャー・シングス シーズン5 Netflixで」という決めセリフも披露。周囲からは拍手が沸き起こり、その反応に自信をのぞかせたマクラフリンが、「僕も『イクサガミ』シーズン2に“ブラックサムライ”で出ていいですか？」と岡田にアピールすると、岡田からは「続きがあればもしかしたらオファーするかもしれません」と意外にも前向きな回答が。そのやり取りを聞いたマタラッツォは、「これオーディションだったんだ」と驚いた表情を見せて場を和ませた。

ラストに岡田から4人にファンへのメッセージを求めると、マクラフリンが「ストレンジャー・シングス シーズン5 Netflix独占配信中」と先ほどの決めセリフを再び披露すると、シュナップは「大好きジャパン」、ヴォルフハルトは「みんな愛してる。呼んでくれてありがとう」と、マタラッツォは「ここまで見てくれて本当にありがとう。みんなマジで最高だよ」と、それぞれ感謝を語り、最後に全員で再び刀を手にし、「押忍！」という合言葉で締めくくった。（文＝リアルサウンド編集部）