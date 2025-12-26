農業総研がＳ高カイ気配、ＳＯＭＰＯによるＴＯＢ価格７６７円にサヤ寄せ◇ 農業総研がＳ高カイ気配、ＳＯＭＰＯによるＴＯＢ価格７６７円にサヤ寄せ◇

農業総合研究所<3541.T>がストップ高の６１４円でカイ気配となっている。ＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>が２５日の取引終了後、１００％子会社ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘを通じ、同社の非公開化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の７６７円にサヤ寄せする格好となっている。



ＳＯＭＰＯグループの一員とすることで、資本基盤の強化による機動的な成長施策の実行やグループのネットワークを活用したＩＴプラットフォームの高度化などを図り企業価値を向上させるのが狙い。ＴＯＢ価格は７６７円で、買い付け予定数は１７９５万８２２９株（下限１０６８万８８００株、上限設定なし）、買付期間は１２月２６日から２６年２月１６日までを予定している。ＴＯＢ成立後、農業総研は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を１２月２５日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、農業総研は今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS