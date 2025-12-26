9月19日に公開された劇場アニメ『ひゃくえむ。』が、12月31日よりNetflixで世界独占配信されることが決定した。

本作は、『チ。-地球の運動について-』で知られる魚豊の連載デビュー作を原作とした、陸上競技の「100m」に情熱と狂気を注ぐ人々を描いた人間ドラマ。監督は『音楽』の岩井澤健治が務め、声優には松坂桃李（トガシ役）、染谷将太（小宮役）らが名を連ねている。

9月19日の公開から約3カ月で観客動員数51万2443人、興行収入7億5453万7768円（12月21日時点）を記録。ニューヨーク・タイムズ「The Best Animated Shows and Movies of 2025」への選出や、フロリダ映画批評家協会（FFCC）のアワードで長編アニメーション賞2位を獲得するなど、国内外で高い評価を得ている。

12月27日で劇場公開から100日を迎えることを記念し、キャラクターデザイン・総作画監督を務めた小嶋慶祐による描き下ろしイラストが公開された。イラストには小学生時代のトガシと小宮が描かれており、100日を超えても走り続けるような疾走感あふれるビジュアルとなっている。

あわせて、12月26日より全国の上映劇場にて、第3弾入場者プレゼント「キャラクター名セリフ6カットステッカー」の再配布が決定。また、12月27日からは公式サイトにて、SNSなどで使用できる100種類のアイコン配布も開始される。（文＝リアルサウンド編集部）