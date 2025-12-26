＜注目銘柄＞＝グリッド、ＡＩ・量子とテーマ性豊富で反騰機運 ＜注目銘柄＞＝グリッド、ＡＩ・量子とテーマ性豊富で反騰機運

グリッド<5582.T>は１２月以降の調整色が一服し、戻り歩調をみせている。ＡＩや量子など、国策テーマに関連する領域において幅広く事業を展開しており、中長期視点でマークしたい。



同社はＡＩを活用した需要予測をはじめとするソリューションを電力や都市交通、運輸向けに提供。再生エネルギー事業会社からのピボットに成功し、新規案件を着実に積み上げている。データセンターの普及と電力消費量の増大が予想されるなか、蓄電所事業の拡大を図るとともに、量子コンピューター分野でも研究開発を精力的に展開しており、トヨタ自動車<7203.T>との協業関係も構築している。



１１月１４日発表の２６年６月期第１四半期（７～９月）の単独決算は売上高が前年同期比３４．５％増の６億２００万円、経常利益は同３．０倍の１億１８００万円と順調に収益を拡大中。短期的には年初来高値３２０５円と直近安値の２５１４円の半値戻しの水準（２８６０円近辺）を上抜けられるか注視される。（碧）



出所：MINKABU PRESS