吸入薬の正しい吸引で効果アップ! 薬剤をしっかり気管に届けるためのコツ【医師解説】

喘息の治療で多く用いられるのが吸入薬。子どもでも簡単に使用できるとして、多くの患者に処方されていますが、実は吸入薬の効果を発揮するには正しい使い方が重要です。正しく吸引するためのコツについて、ふかさわ呼吸器・消化器内科クリニック院長の蛸井（たこい）先生に聞きました。

監修医師：

蛸井 浩行（ふかさわ呼吸器・消化器内科クリニック）

2006年日本医科大学を卒業。同大学付属病院および千葉北総病院で呼吸器内科全般の研鑽を積み、茨城東病院で結核や非結核性抗酸菌症等の感染症診療にも従事。日本医科大学大学院で感染症研究により博士号を取得する。東京医科大学病院で講師を務め、湘南鎌倉総合病院を経て2024年ふかさわ呼吸器・消化器内科クリニック院長に。「呼吸器と内科の診療で、鎌倉の地域に貢献する」がモットー。

編集部

正しく吸入するには、どのようなことに気をつけたら良いのでしょうか？

蛸井先生

まずは舌の位置が大切です。舌の位置によっては、せっかく薬剤を吸入しても、舌に薬剤がくっついてしまって、気管に届かないことがあるからです。そこでお勧めしたいのが、「ホー吸入」というものです。これは「ホー」と発音する口の形で薬剤を吸入するというもの。これにより舌の中央が下がり、薬剤の通り道が作られるのです。

編集部

ほかに気をつけることはありますか？

蛸井先生

吸入するときには顔を上に向けることも大切です。上を向くと薬剤が噴射される方向と気管の方向が一致するため、的確に届けることができます。

編集部

いろいろなコツがあるのですね。

蛸井先生

はい。それから、吸入したあとすぐに息を吐き出すとせっかく吸った薬剤が排出されてしまいます。そのため吸入したらなるべく5秒、「息ごらえ」をすることも大切です。薬剤が肺の奥まで届くには意外と時間がかかりますから、その間は息を吐かないようにしましょう。

※この記事はメディカルドックにて＜吸入薬の効果引き出す3つのポイント&吸入薬でよくある間違い3選【喘息治療】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。