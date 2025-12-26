岡田准一が『ストレンジャー・シングス 未知の世界』出演者に武術指導！「日本の武術を体験してもらおうと思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Netflixシリーズ『イクサガミ』と同・『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』のコラボレーションが実現。『イクサガミ』で主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一が、『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』に出演するフィン・ヴォルフハルト（マイク役）、ゲイテン・マタラッツォ（ダスティン役）、ケイレブ・マクラフリン（ルーカス役）、ノア・シュナップ（ウィル役）の4人に、武術とアクションを直接指導する特別映像が公開された。

■“ストシンボーイズ”が、岡田准一に『イクサガミ』シーズン2出演を直訴！

フィン、ゲイテン、ケイレブ、ノアの4人が『イクサガミ』のワンカット撮影されたアクションシーンを鑑賞し、岡田が披露するスタントなしの迫力ある殺陣に引きつけられたところから映像がスタート。一同は「全部ワンテイク？ やばい」（ゲイテン）「めっちゃカッコ良い。エルと相性良さそう」（ノア）と次々に感想を述べ、興奮覚めやらぬ様子を見せた。

そんな彼らと初対面を果たした岡田は、全員と握手を交わしながら笑顔で迎え、「ようこそ皆さん！ お会いできて光栄です」と挨拶。インストラクターの資格も取得しているほど武術に長けた存在として知られている岡田は、フィンやゲイテンらを前に「日本の“アクション”と“武術”の両方をきちんと学んだうえで、“アクションをする”ということを心がけています」と、自身の並々ならぬこだわりを明かした。

そして、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』に登場する怪物と戦う準備として、岡田から「今日は日本の武術を体験してもらおうと思います」という提案があり、代表してゲイテンが岡田にコツを教わりながら、武術ならではの構え方や重心を意識した動きを実践。途中には岡田が「構えてください、押忍！」と気合いの一声を発すると、4人も彼に続き「押忍！」と力強く発声。終始和やかな雰囲気のなかで、まるで国境を越えて師弟関係を結んだような5人の様子が映し出された。

さらに、「最後にちょっとアクションをやりたいです」という岡田の呼びかけに対し、「いいですか？（みんなを）驚かせたいです」と手を挙げたケイレブが代表して殺陣に挑戦。岡田から動きのレクチャーを受けたのち実践に臨んだ彼は、仲間の声援を受けながらキレのあるアクションを見せ、「『ストレンジャー・シングス シーズン5』Netflixで」という決め台詞も披露。周囲からは拍手が湧き起こり、その反応に自信を覗かせたケイレブが、「僕も『イクサガミ』シーズン2に“ブラックサムライ”で出ていいですか？」と岡田にアピールすると、岡田からは「続きがあれば、もしかしたらオファーするかもしれません」と意外にも前向きな回答が。そのやりとりを聞いたゲイテンは、「これオーディションだったんだ」と驚いた表情を見せて場を和ませた。

ラストに岡田が4人にファンへのメッセージを求めると、ケイレブが「『ストレンジャー・シングス シーズン5』Netflix独占配信中」と先程の決め台詞を再び披露。ウィルは「大好きジャパン」、マイクは「みんな愛してる。呼んでくれてありがとう」、ダスティンは「ここまで観てくれて本当にありがとう。みんなマジで最高だよ」と、それぞれ感謝を語り、最後に全員で再び刀を手にし「押忍！」という合言葉で締め括った。

『イクサガミ』と『ストレンジャー・シングス 未知の世界』という、世界中から注目を集めるNetflixのビッグタイトル同士。ジャンルを超えた必見の2作品のコラボレーションによって、年末のNetflixはこれまで以上の盛り上がりを見せること間違いなしだ。

■作品情報

Netflixシリーズ『イクサガミ』シーズン1

独占配信中／シーズン2制作決定

監督：藤井道人、山口健人、山本透

原作：今村翔吾『イクサガミ』シリーズ（講談社文庫刊）

脚本：藤井道人、山口健人、八代理沙

主演・プロデューサー・アクションプランナー：岡田准一

出演：藤崎ゆみあ（「崎」は、たつさきが正式表記） 清原果耶 東出昌大

染谷将太 早乙女太一 遠藤雄弥 岡崎体育 城桧吏

淵上泰史 榎木孝明 酒向芳 松尾諭 矢柴俊博 黒田大輔 吉原光夫

一ノ瀬ワタル 笹野高史 松浦祐也 宇崎竜童

井浦新 田中哲司 中島歩

山田孝之 吉岡里帆 二宮和也

玉木宏 伊藤英明

濱田岳/ 阿部寛

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』

VOL1：独占配信中、VOL2：12/26（金）10:00より、フィナーレ：01/01（木）10:00より世界独占配信

出演：ウィノナ・ライダー、デヴィッド・ハーバー、ミリー・ボビー・ブラウン、フィン・ヴォルフハルト、ゲイテン・マタラッツォ、ケイレブ・マクラフリン、ノア・シュナップ、セイディー・シンク、ナタリア・ダイアー、チャーリー・ヒートン、ジョー・キーリー、マヤ・ホーク、プリア・ファーガソン、ブレット・ゲルマン、ジェイミー・キャンベル・バウアー、カーラ・ブオノ、エイミーベス・マクナルティ、ネル・フィッシャー、ジェイク・コネリー、アレックス・ブロー、リンダ・ハミルトン

