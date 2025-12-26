10時の日経平均は344円高の5万752円、ＳＢＧが84.23円押し上げ 10時の日経平均は344円高の5万752円、ＳＢＧが84.23円押し上げ

26日10時現在の日経平均株価は前日比344.36円（0.68％）高の5万752.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1022、値下がりは465、変わらずは111と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を84.23円押し上げている。次いでファストリ <9983>が83.43円、アドテスト <6857>が61.50円、東エレク <8035>が23.06円、イビデン <4062>が7.35円と続く。



マイナス寄与度は3.68円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、リクルート <6098>が3.21円、住友電 <5802>が2.61円、味の素 <2802>が2.27円、ファナック <6954>が1.84円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、情報・通信、証券・商品、鉄鋼と続く。値下がり上位には鉱業、ガラス・土石、空運が並んでいる。



※10時0分8秒時点



