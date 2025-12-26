夜間の到着でも安心。JR登別駅から登別温泉へ「夜間ライドシェアサービス」開始（登別市）
2026年2月20日（金）まで、『JR登別駅』から『登別温泉』への夜間ライドシェアサービスが実施されています。
広大で、観光スポットがたくさんある北海道。あれもこれも見て回りたくなりますが、雪が降る冬の北海道では運転が億劫だったり、観光に夢中になって気が付いたら遅い時間になってしまうことも。
そんなときにおすすめの、登別市で開始されている夜間ライドシェアサービス。温泉地までの移動をサポートするライドシェアで、コスパにも優れています。
ホテル『望楼NOGUCHI登別』では、遅いチェックインでも大丈夫な、食事無しの素泊まりのプランが販売中。登別駅周辺で観光やお食事をした後、ライドシェアで快適にホテルまで行くことができますよ。詳細情報
夜間ライドシェアサービス
運行期間：2026年2月20日（金）まで
運行区間：JR登別駅→登別温泉
運行時刻：JR登別駅発21:00（12月～2月のみ21:00／22:00の2便）
料金：2,000円／1人（登別市民の方、登別温泉で働いている方は500円）
夜間の到着でも安心して温泉街にアクセスできる新しいライドシェアサービスがスタート！
観光後の遅い時間でも、JR登別駅から登別温泉までスムーズに移動できるようになりました。
登別駅からタクシーを利用した場合、通常3,000円以上かかるので、コストパフォーマンスがいいのも嬉しいポイントですね！文／北海道Likers
