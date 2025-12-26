「箱買いしたミカン、1個だけカビてた！」

【写真を見る】 電子顕微鏡画像×100「餅のカビ（黒）」※提供 大分県衛生環境研究センター

「鏡餅にカビが生えてしまった」

どんなに気をつけていても、カビは突然現れます。ここで私たちの頭をよぎるのが「もったいない」という悪魔のささやき。

『カビた部分だけちぎって捨てれば、残りは食べられるんじゃない？』

『お餅なら焼けば菌は死ぬよね？』

その油断が、思わぬ健康被害を招くかもしれません。

食品科学・応用微生物学を専門とし、食品衛生にも詳しい尚絅大学の前渕元宏准教授に、カビが生えた食べ物の「捨て時」と、知られざる「毒」のリスクを聞きました。

煮ても焼いても消えない “カビ毒”

「鏡餅についたカビ、包丁で削れば食べられる」という説がありますが、専門家の見解はシビアです。

尚絅大学 生活科学部 前渕元宏准教授「鏡餅は文化の側面がありますが…。健康を最優先するなら、カビが生えた部分は潔く廃棄したほうが良いです。カビは植物のように、根っこ（菌糸）を生やしています。菌糸が食品の奥深くまで伸びて、残っている可能性があります」

さらに恐ろしいのが、カビが作り出す「カビ毒」の存在です。カビは表面だけでなく、菌糸を食品の奥深くまで伸ばして増殖します。その過程で、代謝の副産物として作られるのがカビ毒です 。

前渕准教授「カビ毒は何百種類もあり、症状（人体への影響）も様々です。すぐ症状が出るものもあれば、食べてすぐには分からないけれど、長期的に体に悪影響を及ぼすものもあります。そして厄介なことに、多くのカビ毒は非常に『熱に強い』という特徴があります」

つまり、正月の鏡餅を「カビた部分を削って、雑煮や焼き餅にする」というのは危険。カビそのものは死滅しても、毒性物質は分解されずにそのまま残っている可能性があります。

食べられるカビと食べられないカビ

ここで素朴な疑問が浮かびます。例えば、ミカンなどの柑橘類には、よく青っぽいカビや緑色のカビが生えてしまいます。これを見て「青カビといえば、ブルーチーズは青カビを利用した食品だから…これも食べて大丈夫なのでは？」と思ったことはないでしょうか。

前渕准教授「実は、ミカンに生える青カビも、チーズを作る青カビも、ペニシリンを作る青カビも、同じ『ペニシリウム属』という親戚同士なんです」

親戚なのに、扱いは天と地ほど違います。食べられるカビと食べられないカビ、その差はどこにあるのでしょうか。

前渕准教授「違いはシンプルで、人間にとって『利用価値があるか』、それとも『都合が悪いか』それだけです。人間が長い食経験の中で『これは食べて美味しい（発酵）』『これは具合が悪くなる（腐敗）』と分けてきただけなんです」

ここで先ほどの「カビ毒」が関係してきます。同じようにカビが代謝を行っても、発酵に使われるカビは人間にとって「有用な成分」を作り出し、逆に人間に害をなす「カビ毒」を作ってしまうものが、食べられないカビとして区別されているのです。

では、ミカンに生えたカビの色を見て「これはチーズと同じ青カビだから安全」と判断することはできるのでしょうか？

前渕准教授「絶対に無理です。見た目の色だけで、それが毒を作るカビか、無害なカビかを判断することは専門家でも不可能です」

素人が「この色のカビなら大丈夫」と判断して食べるのは、危険な賭けをするようなものです。絶対にやめましょう。

自分の身を守るルール

最後に前渕准教授は、昨今の食の安全に対する風潮に、微生物学の視点から警鐘を鳴らします。

前渕准教授「最近は『天然・自然由来だから安全』で、『人工・合成物は危険』というイメージを持つ方が多いですが、これは必ずしも正しくありません。自然界の微生物が作り出す毒（カビ毒など）の中には、人間が作り出した人工物よりもはるかに毒性が強いものが存在します」

例えば、ナッツや穀類に生えやすいカビ毒の一種「アフラトキシン」は、天然物でありながら最強クラスの発がん性物質として知られています 。

前渕准教授「『天然のものだから安心』と過信して、カビたものを無理して食べるのは非常に危険です。自然の生命力、そして毒性を甘く見てはいけません」

「もったいない」の精神は大切ですが、それは「カビさせないように管理する」ことに発揮すべきもの。一度カビてしまったら、自分の体を守るために「捨てる勇気」を持つことこそが、食の安全の正解なのです。

