Image: kallook

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

長時間のデスクワークで目を休めたい人、リラックスメガネを試してみませんか。

PCに向かう時間が長い、それ以外の大半はスマホを見て過ごしている。デスクワーカーが目の疲れを感じてしまうのは当然なのかもしれません。

リラックスメガネ「Kallook」は、遠くを見るために設計されている一般的な近視用メガネとは違い、デスクワークや読書など、中・近距離での作業に特化したメガネ。デスクワーカーにチェックしていただきたいアイテムです。

レンズに対して垂直な視線が目をサポート

Image: kallook

「Kallook」は、モニターや本を見るときに視線がレンズに対して垂直になるように設計されています。

一般的なメガネのそり角が180°以上なのに対し、Kallookは170°という中・近距離専用設計。プリズム作用の影響を最小限に抑え、長時間のデスクワークやPC作業でも目の疲れの軽減をサポートできる特長があります。

もちろん、ブルーライトカット機能も備わっています。

Image: kallook

レンズは、スマホ老眼が気になり始めた若年層から、本格的な老眼が進行している高齢者まで、度数を選べる9種をラインナップ。長時間の使用でも心地よく使えるよう工夫されています

手のひらサイズに折りたためる

Image: kallook

でも、ずっと着けているわけでもないメガネを持ち歩くなんて、レンズにキズが付いてしまいそうだし、そもそもかさ張るのでは？

そんな思いに応えるために、「Kallook」の厚さはわずか2cmというスリム形状。3箇所のヒンジを折り曲げることで、コンパクトに折りたたむこともできます。

重量もわずか9g。それにもかかわらず、段階的に折りたためるギアを内蔵した折りたたみ機構の採用で、シッカリした剛性も確保されています。

Image: kallook

さらに、「Kallook」のフレームはリムからレンズがはみ出さない設計。収納時、レンズが他の物に当たってキズが付くリスクを軽減しています。

専用のメガネ拭き袋ケース（ベーシック版）やハードケース（カスタマイズ版）に入れて、バッグやポケットに忍ばせておけば、旅先でも、オフィスでも、カフェでも、オンオフ選ばず活躍してくれるでしょう。

自由度の高いカスタマイズバージョン

Image: kallook

「Kallook」には2つのバージョンが用意されており、カスタマイズ版のほうは、PD（瞳孔間距離）も7タイプから選択可能になっています。

自分の顔にぴったりフィットしたフレームは、スマートなヴィジュアルに見せるためのファッションアイテムとしても使いやすくなっていると思います。

Image: kallook

フレームカラーが6色ラインナップになっているのもうれしい「Kallook」は、メガネの聖地福井県鯖江市での一貫生産により製造。品質にもこだわりが感じられます。

受験勉強をしている若い世代も、バリバリ働きざかりのデスクワーカーも、コンタクトレンズユーザーも、ぜひ使ってみてほしいアイテムです。気になる人は、以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください！

独自開発のリラックスメガネKallookで快適なデスクワーク環境をお届けしたい！ 6,900円 25%OFF machi-yaで見る

Image: kallook

Source: machi-ya