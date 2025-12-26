これ買う！

指先が乾燥しやすいこの季節、食材などの封を開けるときに指が滑って苦戦することがあります。納豆タレなどの袋は、ねばりにねばった挙句にパーンとはじけて中身が飛び散ったり、豆腐のパックなんか手じゃ永遠に開けられなくて、包丁を使ったら中の豆腐まで切れてしまったり…。

そんなときに便利になのが、ちょっとした袋やパックをサクッと開封できるミニミニカッターです。

Image: 小久保工業所

家庭日用品・生活雑貨メーカーの小久保工業所が販売する「スパッター」は、コの字型のボディの上部内側に小さなステンレス製の刃がついており、片手で握って袋のふちを挟んでスッと動かせば、簡単にカットすることができます。

ABS樹脂製で、サイズは約27×70×30mmと手のひらサイズ。

Image: 小久保工業所

下部にあるスライドパーツを前方におけば袋を挟めますし、後方にずらせば刃部分だけが飛び出す形になり、缶切りのように豆腐のパックなどを上からカットすることができます。

Image: 小久保工業所

食材だけでなく、封筒などにも使えますし、本体裏にマグネットが付いているので冷蔵庫などに貼り付けていつでも手軽に利用できるのでとっても便利です。お値段もお手ごろで、楽天市場などでも購入できますので、キッチンにおひとついかがでしょうか！

スパッター 小久保工業所 176円 楽天で購入する PR PR

Source: 小久保工業所