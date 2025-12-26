TBS田村真子アナ結婚に祝福続々 「真子ロスや!」「仕事が手につきません」とロス嘆く声も
TBSの田村真子アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性と結婚したことを発表した。
田村真子アナウンサー
田村アナは「お世話になっている皆さま 私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と発表。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」とつづった。
同日、MCを務める『ラヴィット！』でも結婚を生報告。MCの麒麟・川島明から花束が贈られ、出演者から祝福された。
田村アナの結婚に、SNS上では「田村アナ結婚おめでとうございます！」「末永くお幸せに」などと祝福の声が続々。また、「真子ロスや！！！」「えっ！結婚？田村真子ロス」「田村真子ロス発生中」「真子ロスで今日一日仕事が手につきません」とロスを嘆く声も上がっている。
田村真子アナウンサー
田村アナは「お世話になっている皆さま 私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と発表。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」とつづった。
同日、MCを務める『ラヴィット！』でも結婚を生報告。MCの麒麟・川島明から花束が贈られ、出演者から祝福された。
田村アナの結婚に、SNS上では「田村アナ結婚おめでとうございます！」「末永くお幸せに」などと祝福の声が続々。また、「真子ロスや！！！」「えっ！結婚？田村真子ロス」「田村真子ロス発生中」「真子ロスで今日一日仕事が手につきません」とロスを嘆く声も上がっている。