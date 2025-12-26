『タワマン火災』常識の偽り…蹴っても簡単に破れない「隣へ避難」＆40階から階段で降りる過酷な現実

消防隊は「手ぶら」で現場へ…タワマン高層階の消火活動の意外すぎる「リアル」

香港の高層マンション火災から１ヵ月。この火災では８棟建ち並ぶうちの７棟に燃え広がり、151人が亡くなった。

今年は大分県で大規模火災をはじめ、大船渡市では国内最大規模の林野火災が起こるなど、火事のニュースが多かった。マンション火災も例外ではなく、東京消防庁の調べによると、都内だけでも11階以上で火災が起きたケースは、高層マンションが増えていることもあり、’22年141件、’23年155件、’24年178件と、右肩上がりになっている。

「香港の火災では足場が燃えやすい竹で組まれていた、マンションを覆う飛散防止シートが可燃性であった、窓に燃えやすい発泡スチロールがはめ込まれていた、スプリンクラーが設置されていなかった、火災報知器が作動しなかったなど、防火対策をまったく考えずに建物だけを建て修繕している。

日本の高層マンションには、厳しい防火や耐火基準、警報設備や消火設備の設置基準が定められているので、あのような火災は起きないでしょう」

こう言うのは、消防設備士やマンション管理士などの資格をもつ、マンション防災のエキスパート土屋輝之氏。

はしご車が届くのは10階までと聞く。高層階で火災が起きたとき、どのように消火活動が行われるのだろうか。

「高層マンションには３階から最上階の放水口まで、連結送水管が設置されています。マンションの敷地内には連結送水管に水を送る送水口があり、11階以上には、各階にホースやノズルなどの放水器具が保管されています。このように、11階以上で火災が起こった場合、消防隊は送水口から水を送り込みます。

消火にあたる隊員たちは何も持たずに、非常用エレベーターで火元の階まで上がり、そこに設置されたホースやノズルを連結送水管につなぎ、消火活動を行うことができます」 （土屋氏、以下同）

ただ実際には、土屋氏によると、連結送水管を使って消火活動が行われることは、ごくわずか。火災が起きても、11階以上にはスプリンクラーが設置され、スプリンクラーや消火器による消火活動で鎮火する“ぼや”がほとんどだという。

避難ハッチは「怖くて降りられない」…検証してわかった、高層階からの避難を阻む「二重の壁」

しかし、’22年には東京・品川の44階建てのタワーマンションの18階から出火。400人が避難する事態になった。

火災が起きたとき、火災警報が鳴るが、高層マンションでは全館に鳴り響かせると混乱するということで、火元の階と、その上の階だけに聞こえる区分鳴動方式がとられている。火災警報が聞こえたら、速やかに避難することだ。

建築基準法では、火災に遭ったとき、２方向避難できるように定められている。２方向、すなわち玄関とバルコニーだ。バルコニーからは、避難ハッチを開けて避難はしごを使って降りるか、隣接する住戸の間の隔て板を破って隣戸に避難できるようになっているが、

「以前、消防設備点検の仕事で15階の避難ハッチからはしごを下ろして、降りる訓練をしたことがありますが、怖くて降りられない。20階や30階からでは、とても降りられないでしょう」

では、“隔て板”を破って隣へ避難するというのは？

「実は、あの板はとても頑丈なんです。そうしなければ、台風などでものが飛んできたときに破れてしまう。非力な女性だったら、体当たりしても破れない可能性もあるでしょう」

残るは玄関だけだ。

「高層マンションには、特別避難階段が設置されています。特別避難階段は防火区画になっているので、そこに火や煙が入ってこないように設計されています。足腰が丈夫なら、高層マンションの火事で命を落とすことはないと思います」

火事になったらエレベーターは止まる。40階や50階の住人は、そこから１階まで降りなくてはいけないから、たいへんだ。

「マンションによっては、歩行困難者などが、消防隊用の非常用エレベーターを利用できるようになっているところもあります。マンションを購入する際は、万一のとき、どのように避難するか、ぜひ確認してほしいと思います」

「警報音がわからない」大規模タワマンほど陥りやすい…あまりに致命的な「防災の死角」

ところで、火事を知らせる火災警報だが、居住者の中には火事が起きたとき、どのような音が鳴るのか知らない人も多いという。

「消防法によりマンションでは年２回、消防設備点検を行うことが定められています。点検の際にアラーム音を鳴らしていれば、火災のとき、どのような音が鳴るかわかりますが、500戸ほどの大規模マンションになると、警報設備の点検に４〜５日程度かかってしまう場合もある。

その間、ずっとアラーム音が鳴り響くと日常生活に支障が出るということで、各住戸の玄関の脇にあるインターホン子機にテスターを入れ、異常の有無を調べる方式も増えています。そのせいで、火事のとき、どのような音が鳴るのかわからないことが増えているのです」

それは怖い。また、50人以上の居住者がいるマンションでは年１回程度の防災訓練が義務づけられているが、

「大規模なマンションになるほど、おざなりになりがちです」

中には、特別避難階段の場所も知らない無関心な人もいるのでは、という。

「マンションは火災に強いので、安心しきっているんでしょう。けれど、火事はいつ起こるかわかりませんし、火事になったら逃げないわけにはいきません」

避難はしごも、ハッチを開けると自動的にはしごが降りるもの、安全ピンをはずしてはしごを降ろすものなど、さまざまなタイプがある。自分のマンションの避難はしごはどのようなものなのか、どうやって使うか実際に見ることも大事だという。

「避難訓練の際には管理会社や消防署に相談して、訓練用の“隔て板”を準備してもらい、どのくらい頑丈なのか、ぜひ体験してほしい。半分レジャー気分のような避難訓練を見かけますが、真剣にやらないと、いざというとき役に立ちません」

▼土屋輝之 さくら事務所・マンション管理コンサルタント。不動産売買及び 運用コンサルティング、マンション管理組合の運営コンサルティングなどを幅広く長年にわたって経験。不動産、建築関連資格も数多く保持し、深い知識と経験を織り込んだコンサルティングで支持される不動産売買とマンション管理のスペシャリスト。

取材・文：中川いづみ