¡ÈÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Î´Ø·¸¡É¤â¡Ä¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¡×¥Ñ¥Ñ³è³¦·¨¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®
¡ÖÎø°¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Î´Ø·¸¡×
¤«¤Ä¤Æ¡È¼ã¤¤½÷À¤ÎÆÃ¸¢¡É¤È¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ³è¤¬¡¢Âç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20ÂåÆÈ¿È½÷À¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿»Ô¾ì¤Ë¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¡Á40Âå¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Þ¤Ç¤¬»²Æþ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤¬»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡È³èÆ°¡É¤ËÃæ´ÖÁØÃËÀ¤âÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È±ç½õ¸òºÝ¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿½÷À£²¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯³¦·¨»ö¾ð¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
Â¿¤¯¤Î¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤ä¥·¥ó¥Þ¥Þ½÷À¤¬¥Ñ¥Ñ³è¤ò»Ï¤á¤ëÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¡ÈÎø°¦¡É¤ä¡È»É·ã¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢À¸³è¤Î»Ù¤¨¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦Îã¤¬Â¿¤¤¡£30Âå¸åÈ¾¡Á40Âå¤Ï¡¢·ëº§¡¦Î¥º§¡¦°é»ù¡¦Å¾¿¦¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯Âå¡£»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤ÆÆ¯¤¸ý¤òÃµ¤¹½÷À¡¢É×¤Î²Ô¤®¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¤´ûº§¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¥º§Ä¾¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¨¡¨¡¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö·ÐºÑÅªÉÔ°Â¡×¤À¡£
¤È¤¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ï°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡ÖÃ»»þ´Ö¡¦¹â¼ýÆþ¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ³è¤òÁª¤Ö¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¤È¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¥¢¥×¥ê¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿35ºÐ¤Î½÷À¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Î¡Ö¿§Çò¡¦À¶Á¿·Ï¡×¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°õ¾Ý¤Î°ã¤¦½÷À¤¬¸½¤ì¤¿¡£ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¤¡£
¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÄÌÌõ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ï³¤³°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¶Æá¤È¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¤¬¸¶°ø¤ÇÊÌµïÈ¾Ç¯¡¢¤·¤«¤âºÛÈ½½ê¤Ç¤·¤«²ñ¤ï¤Ê¤¤¡£Ã¶Æá¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿º§¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÍÄÃÕ±à¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Ã¶Æá¤«¤éÍÜ°éÈñ¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ Ã¶Æá¤ÈÃç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÇ¯²¼ÃË»Ò¤ÈºÆ¤Ó¥¢¥×¥ê¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¨¡¨¡¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
´ûº§¤Î¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À¤â¡È¤ª¼êÅö¡É£³Ëü±ß
¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¤ÏSNS¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¬ÍÄÃÕ±à¤À¤«¤éÃë¤Î£²»þ¤Ë¤Ïµ¢Âð¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸áÁ°Ãæ¤·¤«Æ°¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¼êÅö¤Î´õË¾¤Ï¹â¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤Ï£±²ó£³Ëü±ß¤Î¡È¤ª¼êÅö¡É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¿©»ö¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤È£´Ëü±ß¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï»Ò¶¡¤ò±äÄ¹ÊÝ°é¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢±ü¤µ¤ó¤Î¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
±äÄ¹ÊÝ°éÎÁ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤¬¤ª¤«¤·¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢Î¥º§¸å¤âÍÜ°éÈñ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤º¡¢»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èà½÷¤ÎÀ¸³è¤ÎÇØ·Ê¤ò»×¤¨¤ÐÃ×¤·Êý¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¼ê¼è¤ê¤Ï¤·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ³è¤¬Ê¡»ãÂå¤ï¤ê¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
£²¿ÍÌÜ¤Ï40ÂåÁ°È¾¡¦´ûº§¡¦»Ò¶¡¤Ê¤·¤Î½÷À¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¥¢¥×¥ê¡×¤ò»È¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿ÈÄ¹¤ÏÊ¿¶ÑÅª¡¢È±·¿¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡£Æü¤Ë¾Æ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤ä¤äÀõ¹õ¤¤È©¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤â·ò¹¯Åª¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¼õÉÕ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¸¥à¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥·¥Õ¥ÈÀ©¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃë²á¤®¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤ÎÍ»ÄÌ¤ÏÍø¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌë¤Ï²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÔ¼«Á³¤À¤«¤é¡¢Ãë´Ö¤Ë²ñ¤¨¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬½õ¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¸ýÄ´¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È¥«¥Í¤Ø¤Î¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤¿´¶¤¸¡É¤Ï¤Ê¤¤¡£´ûº§¤ÇÉ×ÉØÃç¤¬¸±°¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤ÏÄ¹¤é¤¯¤´Ìµº»ÂÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×Áê¼ê¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸òºÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¡ØÂç¿Í¤Î´Ø·¸¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤«¤é¤Ï£³Ëü±ß¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÉ®¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡È¤ª¼êÅö¡É¤Î³Û¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤Ç¤Ï20Âå¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¤Î¡ÈÂç¿Í¡É¤ÎÁê¾ì¤¬£³Ëü±ß¤Û¤É¡£Á°½Ð¤Î35ºÐ½÷À¤â£³Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶³Ð¤À¤È¡È¤ª¹â¤á¡É¤À¡£¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À¤Ï1.5Ëü¡Á£²Ëü±ß¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¡£°ì¸«¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¶¯µ¤¤ÊÍ×µá¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡É¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£ºÇ¶á¤Ï¡È±ç½õ¸òºÝ¡É¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯Îð¤Ç°ìÎ§¤ËÁê¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡È»Ô¾ì¡É
¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥Ñ³è³¦·¨¤Î¿·¤·¤¤ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¢ª¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¥¢¥×¥ê¡×¢ª¡Ö¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¡×¤Î½ç¤Ç¡¢³èÆ°¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¤ª¼êÅö¡É¤Î¡ÖÁê¾ì¡×¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î½çÈÖ¤ÇÃËÀÂ¦¤¬³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀ³¤ßÊ¬¤±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤À¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤è¤ê¤â¡Ö¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÍµÊ¡¤ÊÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤ò¤¹¤ë½÷À¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤¬Éý¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¡×¤Î½÷À¤¬É¬¤º¤·¤â20Âå¤Ð¤«¤ê¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤ª¼êÅö¡É¤Î¿å½à¤¬Âç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È»Ô¾ì¡É¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¥Ñ¥Ñ³èÃËÀ¤ÎÂ¦¤Ë¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ä¹¤é¤¯¡ÖÉÙÍµÁØ¤ÎÍ¾²Ë¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Ñ³è¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæ´ÖÁØÃËÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¡¢¸øÌ³°÷¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢·î¼ý40¡Á60Ëü±ß¥¯¥é¥¹¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¡ÖÉ÷Â¯¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢Îø°¦¤è¤êµ¤·Ú¡×¤Ê´Ø·¸¤òµá¤á¤Æ»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¶âÁ¬¤ò²ð¤·¤¿¥É¥é¥¤¤Ê´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÎø°¦´¶³Ð¡É¤Ç´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ÁØ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¡É¼ã¤µ¡É¤À¤±¤Ë²ÁÃÍ¤òµá¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¥Ñ¥Ñ³è»Ô¾ì¤Ï¤è¤êÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÃæ´ÖÁØÃËÀ¤¬»Ô¾ì¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡È±ç½õ¸òºÝ¡É¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤ÎÉÏº¤¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ´ÖÁØ¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤Ï¡Ö¸½ÂåÈÇ¡¦»Ù¤¨¹ç¤¤¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¹¥¯¤ä¥°¥ì¡¼¤ÊÂ¦ÌÌ¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤òÃ±¤Ê¤ëÇäÇã½Õ¤ä¥â¥é¥ëÊø²õ¤ÎÎã¤È¤·¤Æ°ì³ç¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï°ì¹Í¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¥Ñ¥Ñ³è¤¢¤ë¤¢¤ëÁá¤¯¸À¤¤¤¿¤¤¶ÉÄ¹