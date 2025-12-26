黒より“こっち”かも！【GUの白タートル】を使った「大人のこなれコーデ」

インナーもアウターもダークトーンのアイテムに頼りがちな冬コーデ。気分を変えるなら、清楚で上品な雰囲気を引き寄せてくれる「白」を取り入れてみて。今回は取り入れやすいインナーにフォーカス。【GU（ジーユー）】の白タートルを主役にした、40・50代でも無理なくこなれ感が出せる着映えコーデをご紹介します。

白タートルで抜け感アップ

【GU】「ウォームリブタートルネックT（長袖）」\1,290（税込）

白のタートルネックTシャツは顔まわりをパッと明るく見せて、大人世代が気になるくすみ感も自然と飛ばせそうな優秀カラーです。ベージュのカーディガンと白タートルのやわらかな配色は、重くなりがちな冬スタイルを軽やかに演出。

差し色コーデの調整役に

イエローを差し色にした爽やかなコーデも、白タートルを挟むことで全体のまとまり感がグッとアップ。小物を黒で統一することで、季節に合ったほどよい重厚感が残り、上品な雰囲気もキープできますます。黒タートルだと重いと感じる日こそ試してほしい、こなれ感のあるコーデです。

