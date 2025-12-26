東京大大学院1年の須賀ありささん（22）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。サンタコスプレを公開した。

須賀さんは「Happy Holidays ありさサンタからクリスマスプレゼントのお届けです」とコメントし、イルミネーションをバックにしたミニスカサンタ姿を投稿した。

続けて「このアカウントを開設して4ヶ月。たくさんの応援をありがとうございました 素敵なクリスマスをお過ごしください」とフォロワーへ呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「可愛すぎる このまま家に置きたいよ」「すごく心がハッピーになりました」「似合ってて可愛いです」とコメントが寄せられている。

須賀さんは東京都出身。ミス東大コンテスト2025グランプリを受賞、学科は法学部法学政治学研究科。将来の夢は弁護士。趣味はバイオリン、お菓子作り、スポーツ観戦、旅行。特技は書道、ボタニカルアート、暗算。好きな食べ物は山菜おこわ、いちご大福。好きなスポーツはバレーボール、テニス。好きな有名人はトム・クルーズ、綾瀬はるか。身長160センチ。血液型A。