宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（報知新聞社など主催）は来年２月８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着の６区間８２キロで行われる。２６日、宮古島市役所で開催発表会見が行われ、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大、宮古島３連覇を目指す国学院大など強豪校をはじめ、第１０２回箱根駅伝に出場する１４校の参戦が発表された。

２４年大会まで５区間１００・５キロで箱根駅伝の片道と同スケールで開催されていたが、より多くのタイプの選手が出場できるようにするために前回の２５年大会から区間割りが変更され、１区１０・８キロ、２区１２・２キロ、３区２０・１キロ、４区１０・０キロ、５区１０・３キロ、６区１８・６キロの６区間８２キロとなった。

前回大会は国学院大が連覇を果たし、２８秒差の２位は順大。青学大は５１秒差の３位だった。国学院大は最終６区で大逆転。青学大はエースの黒田朝日（当時３年、現４年）が１０キロの４区で区間２位に１分１９秒差をつける圧倒的な区間賞を獲得するなど、多くの見せ場があり、大会は大きく盛り上がった。

来年２月の大会は、さらに熱戦が期待される。

国学院大は宮古島の覇者として参戦する。前田康弘監督（４７）は「今回も招待していただきありがとうございます。他にも強豪校が多数、出場しますので、我々もレベルを上げて大会３連覇を狙います」と意欲的にコメントした。

箱根路の覇者、青学大は宮古島初制覇を目指す。「今大会は、ますます注目される大会になってきました。我々、青山学院大学も全力で臨みます。新体制として最初の駅伝になりますので、優勝を狙います。第１０２回箱根駅伝で３連覇を果たして『箱根の王者』として宮古島に行きますよ。宮古島の皆さん、宮古島大学駅伝ワイドー・ズミと青山学院大学の応援をよろしくお願いします！」。原晋監督（５８）も威勢良くコメントした。

大会名の「ワイドー・ズミ」は宮古島の方言で、ワイドーは「頑張れ」、ズミは「最高」の意味。宮古島で「頑張る」学生ランナーの「最高」の走りが期待される。２３年は６校、２４年は９校、２５年は１４校と出場校は増加し、レースのレベルも年々アップしている。各区間ともにアップダウンがあり「ミヤコブルー」と呼ばれる海を望めるポイントも多い。美しくタフなコースで好勝負が繰り広げられることになりそうだ。

沖縄県の競技力向上に向け、沖縄本島の北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高、宮古島の高校生・中学生による沖縄選抜４チームも参加。最終第６区（１８・６キロ）を分割して大学駅伝ランナーに挑む。

レースは２０２６年２月８日午前９時スタートで午後１時頃にゴール予定。熱戦の様子は同日午前８時３０分〜午後２時３０分までスポーツブルでライブ配信される。また、２０２６年２月１５日にＴＢＳ（関東ローカル）で午後２時から同５４分まで「大会特別番組」が地上波で放送される。

宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６の出場校は以下の通り。

青学大（第１０１回箱根駅伝優勝）

国学院大（同３位）

早大（同４位）

中大（同５位）

東京国際大（同８位）

、 東洋大（同９位）

帝京大（同１０位）

順大（同１１位）

日体大（同１２位）

立大（同１３位）

中央学院大（同１４位）

神奈川大（同１６位）

山梨学院大（同１８位）

東海大（不参加）

大会詳細は公式ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｍｉｙａｋｏｊｉｍａ‐ｅｋｉｄｅｎ．ｃｏｍ／）。