ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。サンタショットを投稿した。

「みなぽちサンタがいるから寂しくないでしょ？」とファンらに問いかけ、胸元やおなかを大胆に露出した赤と白でレース素材の透け透けサンタクロース衣装姿を公開。ツインテールのヘアスタイルで真っ赤な帽子をかぶり、白のニーハイストッキングを履いて悩殺的なポーズを披露した。

また別の投稿でも、さまざまなカラーのサンタショットを披露。ベッドの上で深紅のサンタ衣装で曲線部を強調したポーズをとったり、緑のミニスカートサンタ衣装ではスカートをめくりあげてほほえむショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「ぽちぽちサンタ様」「世界一愛おしい」「ぷるぷる最高」「エロかわいい」「エロ過ぎです」「セクシーサンタ風邪引かないでね」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。