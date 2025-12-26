ジャズピアニスト高木里代子（41）が25日までにインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。

高木は「Merry Christmas 昨日は六本木グランドタワー駅前広場にてクリスマスJAZZコンサート。会場いっぱいのご来場ありがとうございました!」と来場者へ感謝を伝え、当日の衣装姿を投稿した。

クリスマスらしい赤いロングドレスからは、白く輝く美谷間を露出させている。

この姿にフォロワーからは「ドキッとする程の…」「ヤバいよ 綺麗すぎる」「40代のビジュじゃないすね」とコメントが寄せられている。

「美しい特大クリスマスツリーの元、クリスマス楽曲や高木オリジナル曲までシットリお届けしました」

東京都出身の高木は4歳からピアノを始め、慶大環境情報学部を卒業。その後、ピアニストとして活躍の場を広げ、22年1月から「THE TIME,」のレギュラーピアニストとして出演し、24年12月に卒業した。SNSでは、ミニスカや肌をあらわにしたセクシーな衣装の写真を披露していることで、人気を得ている。SNSのコメント欄には「鍵盤界の峰不二子」などと書き込まれることもある。