『イクサガミ』岡田准一、『ストレンジャー・シングス』キャストに「押忍！」殺陣指導 コラボ映像解禁
動画配信サービス「Netflix」より、Netflixシリーズ『イクサガミ』と『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』のコラボレーション映像が解禁された。『イクサガミ』の主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一が、来日した“ストシンボーイズ”に武術とアクションを直接指導。国境を越えた師弟関係が生まれる、貴重な舞台裏が収められている。
【動画】『イクサガミ』×『ストレンジャー・シングス』コラボ映像
『イクサガミ』は、妻と子を病から救うため、賞金を懸けた命がけの遊戯ゲームに参加する主人公・嵯峨愁二郎（岡田）の戦いを描く、超ド級バトルロワイヤル作品。配信開始直後から国内外で大きな反響を呼び、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で1位を獲得。世界88の国と地域でTOP10入りを果たし、日本国内でも4週連続週間1位を記録するなど、その人気を証明。すでにシーズン2の制作も決定している。
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。シーズン5のVOL 1（第1〜4話）は独占配信中、VOL2（第5〜7話）は本日（12月26日）より配信開始に。フィナーレ（第8話）は2026年1月1日より世界独占配信される。VOL1は配信からわずか5日間で視聴回数5960万回を記録し、Netflixの英語作品史上最高の初週視聴数を達成。世界的な熱狂を巻き起こしている。
今回解禁されたコラボ映像には、11月に来日したマイク役のフィン・ヴォルフハルト、ダスティン役のゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役のケイレブ・マクラフリン、ウィル役のノア・シュナップの4人が登場。岡田から木刀や刀を使った日本武術の基礎や、重心を意識した動きを学ぶ様子が映し出されている。
まず4人は、『イクサガミ』のワンカット撮影によるアクションシーンを鑑賞。スタントなしで繰り出される岡田の迫力ある殺陣に、「全部ワンテイク？やばい」（ゲイテン）、「めっちゃかっこいい。エルと相性良さそう」（ノア）と興奮を隠せない様子を見せた。初対面となった岡田は全員と握手を交わし、「ようこそ皆さん！お会いできて光栄です」と笑顔で迎え入れた。
武術のインストラクター資格も持つ岡田は、「日本の“アクション”と“武術”の両方をきちんと学んだ上で、アクションをすることを心がけています」とこだわりを語り、「今日は日本の武術を体験してもらおうと思います」と提案。代表してゲイテンが構えや重心移動に挑戦し、岡田の「構えてください、押忍！」の声に続いて4人全員が「押忍！」と声を合わせる場面も。和やかな空気の中で、まるで師弟関係を結んだかのようなやりとりが繰り広げられた。
終盤には、「最後にちょっとアクションをやりたいです」という岡田の呼びかけに、ケイレブが名乗り出た。「（みんなを）驚かせたいです」と意気込み、岡田の指導を受けながらキレのあるアクションを披露した後、「ストレンジャー・シングス シーズン5 Netflixで」という決め台詞も披露。
周囲から拍手が沸き起こり、その反応に自信をのぞかせたケイレブが、「僕も『イクサガミ』シーズン 2に“ブラックサムライ”で出ていいですか？」と岡田に直談判すると、「続きがあれば、もしかしたらオファーするかもしれません」と前向きな返答が飛び出し、ゲイテンが「これ、オーディションだったんだ」と驚いた表情を見せて場を和ませた。
最後に、ケイレブが「ストレンジャー・シングス シーズン5 Netflix独占配信中」と先ほどの決め台詞を再び披露すると、ウィルは「大好きジャパン」、マイクは「みんな愛してる。呼んでくれてありがとう」、ダスティンは「ここまで見てくれて本当にありがとう。みんなマジで最高だよ」とそれぞれファンへ感謝のメッセージ。さらに全員で再び刀を手にし、「押忍！」の掛け声で映像は締めくくられている。
『イクサガミ』と『ストレンジャー・シングス 未知の世界』という、Netflixを代表するビッグタイトル同士のコラボレーション。ジャンルと国境を越えた共演が実現し、年末から年始にかけてのNetflixを、さらに熱く盛り上げそうだ。
