ママさんに叱られた女の子が泣いていたら、ワンコが心配してくれて…？ワンコの愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万8000回再生を突破しています。

【動画：ママに叱られた小さい女の子→泣いていたら、犬が寄り添って…兄妹愛あふれる『尊すぎる行動』】

泣いている女の子に寄り添うワンコ

Instagramアカウント「kotaro__0901」には、ミニチュアシュナウザー×トイプードルのMIX犬「こたろう」君と2歳の女の子の日常が投稿されています。この日、女の子がこたろう君を叩いたのでママさんが叱ったところ、女の子は泣いてしまったそう。

するとこたろう君が「大丈夫？」と様子を見に行き、女の子のそばにいて慰めてくれたとか。日頃から女の子が泣いている時は、心配してくれるというこたろう君。優しく寄り添う姿は、まるで本当のお兄ちゃんのようです。

兄妹愛あふれる光景にほっこり

こたろう君のおかげで気持ちが落ち着いてきた女の子は、「いつもありがとう」と素直に感謝を伝えて、こたろう君を撫でたそう。こたろう君は「いいんだよ。僕がママから守ってあげるから元気出してね」とばかりに、女の子の思いを受け止めながら寄り添い続けていたとか。

ママさんはこたろう君のために女の子を叱ったのですが、どうやらこたろう君は完全に女の子の味方のようです。兄妹愛と絆を感じる光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「素敵」「優しい」「いい関係でほっこりします」「叱られても、こんなに頼もしいワンさんが居てくれるなら心強いね」といったコメントが寄せられています。

女の子の愛が重すぎる！？

こたろう君は女の子のことを本当の妹のように大切にしてくれていますが、実は女の子のこたろう君への溺愛ぶりの方がすごいのだとか。女の子が「大好きよ」と愛を伝えながら体を撫でまくって、こたろう君が「そんなに高速で撫でなくても…」とちょっぴり迷惑そうなお顔をしていることもあるそう。

しかしこたろう君も女の子の気持ちは嬉しいようで、重すぎる愛を黙って受け止めてくれるといいます。いつまでも2人には仲良しでいてほしいですね！

2025年に弟犬の「もんた」君も家族に加わり、こたろう君と女の子はますます賑やかな毎日を過ごしているそう。尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kotaro__0901」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kotaro__0901」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。