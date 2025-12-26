血液型別！2025年の振り返りポイント＆2026年の運勢

2025年はみなさんにとってどんな1年だったでしょうか？充実していた、イマイチだったなどいろいろあると思いますが、こちらの記事では、血液型別にサクッと2025年を振り返りつつ、2026年の運勢と幸運を呼ぶポイントをご紹介。さっそくチェックして、新しい年をステキな1年にしてくださいね。

【A型のあなた】2025年に引き続き好調ムードの2026年

A型生まれのあなたにとって、2025年は可能性や選択肢が広がった素晴らしい1年だったのではありませんか？

もしそうでなかったとしたら、2026年こそは新しいことにチャレンジして、自分自身で世界を拡大させていきましょう。追い風が吹く2026年なら、きっと驚くほどトントン拍子に進んでいくはず。

独立やフリーランスへの転向など、働き方改革に挑むのもいいこと。今まで以上にやりがいや充実感を感じられて、生きやすい1年に。

【B型のあなた】2025年のうっぷんは2026年に晴らして

B型生まれのあなたの2025年は高め安定モードだったはず。大きな変化やトラブルは少なく、比較的穏やかな毎日を送れたはず。

それは悪いことではないけれど、好奇心旺盛なB型には少し退屈だったかも。生活や人生がマンネリしてルーティン化してしまった人は、2026年こそ新風を吹き込みましょう

春まではプライベート、夏以降はオフィシャルな面での冒険が未来を輝かせます。やってみたいこと、面白いアイディアが浮かんだら即チャレンジを。

【O型のあなた】ままならない2025年をリセットして2026年は輝きの舞台へ

2025年は、O型生まれのあなたにとって、少しヘビーだったかもしれません。理不尽な目にあいやすく、ツイてないなと感じることも多かったのでは？

でも、2026年は運気が回復して、充実した日々を送れそう。ただし、そのためには大胆に人生や自分をアップデートする必要があるみたい。

まずは着ていない服や使っていないアクセサリーを捨てることからスタートしましょう。部屋の模様替えやリフォームも開運の呼び水に。新しい挑戦は、夏以降に追い風が吹く予感。

【AB型のあなた】2025年以上の飛躍が期待できる2026年

2025年ブレイクスルーを果たしたのはAB型生まれ。殻や壁を打ち破り、新しいフェーズに入った人も多かったかも。そんなことはなかったというあなたも大丈夫！

2026年こそサクセスロードを駆け上がりましょう。まず取り組むべきは、ポテンシャルやキャリアのブランディング。

自分軸をしっかりと確立することで活躍チャンスが急増。思いがけないオファーやドラマが舞い込む可能性も。奇数月の売り込みや提案も勝算が高め。前向きに挑んで正解です。