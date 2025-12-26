これならもう失くさない！使い手目線の100均冷蔵庫収納グッズ
商品情報
商品名：冷蔵庫用 取り出しやすい小物入れ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：横15.7×高さ5×奥行8cm
使用可能なドアポケットのサイズ：フチの厚み6mm以下、深さ50mm以上、横幅55mm以上
販売ショップ：セリア
JANコード：4991203197382
嬉しい機能が満載で使い勝手抜群！セリアの冷蔵庫用小物入れ
冷蔵庫の整理整頓に役立つアイテムが充実するセリア。先日お買い物中に、ちょっと珍しいタイプの収納グッズを発見しました。
それが、こちらの『冷蔵庫用 取り出しやすい小物入れ』。変わった形の小物入れだったので、試しに購入してみました！
こちらの小物入れは傾斜が付いていて、取り出しやすいのが特徴。
仕切りも付いているので、用途に合わせた使い方ができます。
しかも、仕切りは取り外しが可能なのが嬉しいポイント！
チューブなどの長いアイテムも入れることができます。
取り外した仕切りは、簡易的ですが端にセットして保管でき、紛失知らず！
倒れないように留められるようになっており、使い心地も抜群ですよ。
パッケージから取り出した状態では、仕切りがシールで留められています。
ただ、このシールがとにかく剥がしにくいです…！
跡が残らないタイプのシールだとさらに嬉しかったなと思いました。
さらに、フックも付いていて、ドアポケットのフチに取り付けることができます。
このフックの位置は横方向にずらすことができるので、ドアポケットに合わせて効率よく使えます。
小物やチューブタイプの調味料の収納にぴったり！
ドアポケットに直接入れると紛れてしまうような、小さな小袋や食材にぴったり。
この季節は出番が多いポーションタイプの鍋の素も、きれいに並べられてサッと取り出せます！
チューブタイプの調味料にもおすすめです。
しょうがチューブやからしチューブが2本入りました。
横に倒して収納できるので、立てて入れる場合と比べ、よりストレスなく使えます！
今回はセリアの『冷蔵庫用 取り出しやすい小物入れ』をご紹介しました。冷蔵庫の収納にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。