これならもう失くさない！使い手目線の100均冷蔵庫収納グッズ

セリアで見つけた冷蔵庫用の小物入れが、使い手目線の商品で感心しました！傾斜が付いていて取り出しやすいだけでなく、取り外し可能な仕切り付きで用途に合わせた使い方ができる優れもの。取り外した仕切りはしっかり端に固定できる仕様で、紛失の心配がないのが嬉しいです！フックも横に動くので効率的に使えますよ◎

商品情報

商品名：冷蔵庫用 取り出しやすい小物入れ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横15.7×高さ5×奥行8cm

使用可能なドアポケットのサイズ：フチの厚み6mm以下、深さ50mm以上、横幅55mm以上

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203197382

嬉しい機能が満載で使い勝手抜群！セリアの冷蔵庫用小物入れ

冷蔵庫の整理整頓に役立つアイテムが充実するセリア。先日お買い物中に、ちょっと珍しいタイプの収納グッズを発見しました。

それが、こちらの『冷蔵庫用 取り出しやすい小物入れ』。変わった形の小物入れだったので、試しに購入してみました！

こちらの小物入れは傾斜が付いていて、取り出しやすいのが特徴。

仕切りも付いているので、用途に合わせた使い方ができます。

しかも、仕切りは取り外しが可能なのが嬉しいポイント！

チューブなどの長いアイテムも入れることができます。

取り外した仕切りは、簡易的ですが端にセットして保管でき、紛失知らず！

倒れないように留められるようになっており、使い心地も抜群ですよ。

パッケージから取り出した状態では、仕切りがシールで留められています。

ただ、このシールがとにかく剥がしにくいです…！

跡が残らないタイプのシールだとさらに嬉しかったなと思いました。

さらに、フックも付いていて、ドアポケットのフチに取り付けることができます。

このフックの位置は横方向にずらすことができるので、ドアポケットに合わせて効率よく使えます。

小物やチューブタイプの調味料の収納にぴったり！

ドアポケットに直接入れると紛れてしまうような、小さな小袋や食材にぴったり。

この季節は出番が多いポーションタイプの鍋の素も、きれいに並べられてサッと取り出せます！

チューブタイプの調味料にもおすすめです。

しょうがチューブやからしチューブが2本入りました。

横に倒して収納できるので、立てて入れる場合と比べ、よりストレスなく使えます！

今回はセリアの『冷蔵庫用 取り出しやすい小物入れ』をご紹介しました。冷蔵庫の収納にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。