これ不良品じゃ…と思ったら便利すぎて驚き！アレの操作もラクラクな優秀すぎる100均手袋
商品情報
商品名：指穴付ニット手袋（ライン・リボン）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：30cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480864143
可愛いのに使い手のことをよく考えられてる！ダイソーの優秀手袋
この季節はダイソーにも、さまざまな種類の防寒用手袋が登場しますよね。お手頃なのでワンシーズンだけ使い倒すのにちょうどよく、筆者も愛用しています。
そんなダイソーで、可愛さと利便性の高さを兼ね備えた優秀な手袋を発見！『指穴付ニット手袋（ライン・リボン）』をご紹介します。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に並んでいました。
グレー×ブラックのバイカラーと、さりげないリボンがあしらわれたおしゃれな手袋。
上品なデザインなので、きれいめ、カジュアル、フェミニンなど…さまざまなコーディネートにマッチしてくれます。
着用してみるとこんな感じです。
手首を覆う部分が長めにできているので、コートの袖口から冷気が入り込んでも温かいのが嬉しいです！
指先の不思議な穴がポイント！スマホの操作もラクラク◎
実はこちらの手袋、指先に不思議な穴が開いているのが特徴。
最初は不良品…？と思って焦ったのですが、この穴がより便利に使える秘密でした！
このように、穴から指を直接出せるのが、この手袋の最大のポイント！
手袋を着用したまま、スマホの操作が行えます。
この手の手袋は指先に特殊な素材が使われていて、指を出さなくてもそのままスマホを操作できるタイプが多いですよね。
ですが、それに比べるとこちらのほうが操作性が格段に良いです！
指でスマホに触れることができるので、誤操作の心配もありません。
シンプルながらも、よく考えられたアイテムだなと感心しました。ダイソーで『指穴付ニット手袋（ライン・リボン）』を見つけたら、ぜひゲットしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。