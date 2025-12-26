100均なのに高っ…と思ったら…「メーカー見て納得だったわ」知る人ぞ知るあのブランドグルメ

ダイソーの食品コーナーで324円という強気な価格設定のアイテムを発見。100均では「高い」と感じるお値段ですが、パッケージのメーカー名を見て納得！お酒好きやグルメな方に愛される1950年創業の老舗・伍魚福の「一口カマンベール」だったんです。専門店クオリティの味がダイソーで手に入るとは驚きです！

商品情報

商品名：一杯の珍極）ひとくちカマンベール

価格：￥324（税込）

内容量：22ｇ

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971875018598

老舗「伍魚福」！ダイソーで出会えるのが奇跡の逸品

店内に100円の商品が並ぶ中、異彩を放つ「一杯の珍極」シリーズを発見。価格は324円（税込）。ダイソーにしては強気な価格設定だな…と感じるかもしれませんが、実はこれ、神戸でこだわりの珍味を作り続けている名店「伍魚福（ごぎょふく）」の商品なんです。

公式通販サイトでは270円（税込）で販売されているため、正直なところダイソーでのお得感はありません。

それでも、百貨店や専門店、あるいは送料のかかる公式通販でしか買えないような「知る人ぞ知るブランドグルメ」が、近所のダイソーでついで買いできるのは、大きな魅力！この手軽さこそが、価格以上の価値を感じさせてくれます。

クリーミーなコク×タラの旨み！噛みしめるほどに広がる至福の味わい

袋から取り出した「一口カマンベール」は、見た目こそシンプルですが、食べればその違いは歴然。主役のカマンベール入りチーズは、驚くほどクリーミーで癖がなく、まろやかなコクが口いっぱいに広がります。

ここで絶妙な名脇役として光るのが、チーズを包んでいるシート状のタラのすり身です。魚特有の臭みは一切なく、噛みしめるほどにタラ本来の旨みがじわじわと染み出てきます。

チーズとタラという定番の組み合わせですが、素材そのものの質が高いため、1枚1枚の満足感が非常に高い。まさに「珍極」の名にふさわしい贅沢な一品です。

クラッカー×サラミで格上げ！「自分へのご褒美」アレンジ

そのままでも十分美味しいですが、カナッペにアレンジしてみました。

クラッカーに刻んだ一口カマンベールをのせ、さらにサラミを合わせるだけで、おもてなしにもぴったりな華やかなひと皿が完成！

クリーミーなチーズがサラミの塩気をまろやかに包み込み、最高のおつまみ兼おやつに大変身します。お酒のお供にはもちろんのこと、頑張った一日の終わりにのちょっと贅沢なおやつタイムにもぴったり。日常の何気ない時間を、老舗の味が一気に格上げしてくれますよ。

ダイソーで見つけた伍魚福の「一口カマンベール」は、324円という価格に納得せざるを得ない、こだわりが詰まった名品でした。

今回ご紹介したチーズ以外にも、ダイソーにはこのシリーズの別の味が並んでいることもあるので、珍味コーナーは要チェック！見つけた際は、ぜひ自分へのご褒美に連れて帰ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。