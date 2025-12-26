元CA美容ライターがプラザで買って本当によかった！2025年ベストコスメ

こんにちは！元CA・ブルベ夏の美容ライターRilaです。今回はプラザで買ってよかったベストコスメをご紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね♡

イロチ買い必須のバズリップ♡

fwee 3Dボリューミンググロス A03 キャンディー30% 1,760円（税込）

透明感たっぷりな色味とぷっくりな仕上がりで、他のカラーも買ったくらい大好きなリップ。

キャンディー30%はガラスのような透け感がありながらも、唇がほんのり青みピンクに色づくので今っぽメイクが叶うんです♡

毎日メイクに欠かせない毛穴下地♡

tfit デリケートシルクヴェールアートプライマー 1,870円（税込）

毛穴に悩む方全員買ってほしいプライマー！こちらをメイクの一番最初に小鼻やおでこに塗ってから、下地やファンデを塗るとフィルターをかけたような美肌メイクができますよ♡

1日だけキラキラネイルしたい日に♡

ダッシングディバ マジックプレス ジェルネイルチップ 1,980円（税込）

ネイルNGなお仕事をされている方におすすめのネイルチップ！貼るだけで簡単だから、1日だけキラキラなネイルをしたいときに大活躍しますよ◎

デザインが豊富でかわいいので、筆者はプラザに行くたびにチェックしています♡

保湿と発色がちょうどいいグロス♡

ラネージュ グレイズティントリップセラム シナモンシュガー 2,200円（税込）

ぷるぷるの唇になれるドーナツリップも、プラザで買ってよかったコスメ！ほんのり甘い香りがします♡

グロスのような仕上がりなのに、しっかりティントの色持ちという点が推しポイント◎

崩れにくいツヤ肌チーク♡

Fujiko メロメロチーク 02 メロメロピンク 1,760円（税込）

筆者が今年買ってよかったベスコスチーク！リキッドタイプなのに崩れにくくて、ラベンダーピンクの色味も本当にかわいいんです♡

ファンデの後になじませてから軽くフェイスパウダーをつけると、よりメイク持ちがよくなります◎

ふんわり仕上がるセミマットファンデ♡

fwee ファンデーションガラス 01 フェアガラス 3,200円（税込）

韓国アイドルのような透き通るセミマット肌が叶うファンデーション。

少量をファンデブラシで伸ばしてからパフでなじませると、ほどよくツヤ感のあるセミマットな仕上がりに。くすみや色むらをカバーしてくれますよ◎

持ち運びにもぴったりな涙袋シャドウ♡

キャンメイク プランぷくコーデアイズ 02 サクラプランぷく 792円（税込）

涙袋用のアイシャドウもプラザで買ってよかったアイテム！小さいのに必要なカラーがすべて入っているので、旅行などに持って行くのにもぴったりなんです◎

こちらで涙袋メイクした日は必ず盛れるし、よく褒められます♡

プラザで買ってよかった優秀コスメをご紹介しました！買って大正解のアイテムばかりなので、お店に行った際はぜひチェックしてみてくださいね♡