元CA美容ライターがプラザで買って本当によかった！2025年ベストコスメ
イロチ買い必須のバズリップ♡
fwee 3Dボリューミンググロス A03 キャンディー30% 1,760円（税込）
透明感たっぷりな色味とぷっくりな仕上がりで、他のカラーも買ったくらい大好きなリップ。
キャンディー30%はガラスのような透け感がありながらも、唇がほんのり青みピンクに色づくので今っぽメイクが叶うんです♡
毎日メイクに欠かせない毛穴下地♡
tfit デリケートシルクヴェールアートプライマー 1,870円（税込）
毛穴に悩む方全員買ってほしいプライマー！こちらをメイクの一番最初に小鼻やおでこに塗ってから、下地やファンデを塗るとフィルターをかけたような美肌メイクができますよ♡
1日だけキラキラネイルしたい日に♡
ダッシングディバ マジックプレス ジェルネイルチップ 1,980円（税込）
ネイルNGなお仕事をされている方におすすめのネイルチップ！貼るだけで簡単だから、1日だけキラキラなネイルをしたいときに大活躍しますよ◎
デザインが豊富でかわいいので、筆者はプラザに行くたびにチェックしています♡
保湿と発色がちょうどいいグロス♡
ラネージュ グレイズティントリップセラム シナモンシュガー 2,200円（税込）
ぷるぷるの唇になれるドーナツリップも、プラザで買ってよかったコスメ！ほんのり甘い香りがします♡
グロスのような仕上がりなのに、しっかりティントの色持ちという点が推しポイント◎
崩れにくいツヤ肌チーク♡
Fujiko メロメロチーク 02 メロメロピンク 1,760円（税込）
筆者が今年買ってよかったベスコスチーク！リキッドタイプなのに崩れにくくて、ラベンダーピンクの色味も本当にかわいいんです♡
ファンデの後になじませてから軽くフェイスパウダーをつけると、よりメイク持ちがよくなります◎
ふんわり仕上がるセミマットファンデ♡
fwee ファンデーションガラス 01 フェアガラス 3,200円（税込）
韓国アイドルのような透き通るセミマット肌が叶うファンデーション。
少量をファンデブラシで伸ばしてからパフでなじませると、ほどよくツヤ感のあるセミマットな仕上がりに。くすみや色むらをカバーしてくれますよ◎
持ち運びにもぴったりな涙袋シャドウ♡
キャンメイク プランぷくコーデアイズ 02 サクラプランぷく 792円（税込）
涙袋用のアイシャドウもプラザで買ってよかったアイテム！小さいのに必要なカラーがすべて入っているので、旅行などに持って行くのにもぴったりなんです◎
こちらで涙袋メイクした日は必ず盛れるし、よく褒められます♡
プラザで買ってよかった優秀コスメをご紹介しました！買って大正解のアイテムばかりなので、お店に行った際はぜひチェックしてみてくださいね♡