筑豊支局長 白井貴久

かつて炭鉱で栄えた福岡県筑豊地方。

飯塚市には、今もヤマの男たちに愛された逸品を堪能できる店が残る。その一つが市中心部の「三拍子」で、看板メニュー「石鍋もつ焼」（１５４０円）を味わいに行った。

決め手は直伝のタレ…韓国唐辛子で深みと甘み

ルーツは、店長の山村隆さん（６４）の祖母が焼き肉店で出していた「とんちゃん鍋」。山村さんは「労働を終えた炭鉱労働者に、安価で栄養価が高いホルモンを野菜と一緒に煮込んだものを提供していました」と話す。朝鮮半島生まれの祖母直伝のタレが味の決め手で、石鍋もつ焼にもそれは引き継がれている。

石焼き鍋に黒毛和牛のホルモンとキャベツ、ニラ、モヤシを並べ、タレをかけて火を付ける。もつ鍋と違ってスープは入れないが、１０分ほどすると野菜から水分がしみ出してくる。ぷりぷりのホルモンに、タレのニンニクや唐辛子が絡み、濃厚な味が口に広がる。唐辛子は韓国から直輸入し、「これでないと味に深みと甘みが出ない」（山村さん）という。うどんも締めに注文し、一気に平らげた。

こちらもオススメ…永楽ぜんざい

もう一品、炭鉱労働者の体を癒やしたスイーツを求め、近くの「休憩処 （どころ）とまり木」を訪れた。１９４５年に創業した「永楽善（ぜん）哉（ざい）」（現在は閉店）の味を受け継ぐ店だ。

商店街の空き店舗を利用し、昨年、飯塚市シルバー人材センターがオープン。「永楽ぜんざい」（５００円）はしっかりとした甘さが特徴だ。餅を七輪で焼き、汁に投入する。元店主夫婦に指導を請い、レシピを作り上げた。味が変わっていないか、今でもチェックを定期的に受けている。

同センター常務理事の山上紀彦さん（５６）は「汗をかき、糖分を欲しがる炭鉱労働者のため、甘みを引き出したと聞きました。飯塚のソウルフードを守っていきたい」と話している。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

三拍子

福岡県飯塚市飯塚３の２０

午後６時〜１１時。日曜定休

休憩処 とまり木

福岡県飯塚市本町８の２５

午前１０時〜午後３時。水、日曜定休