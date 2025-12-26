

2026年1月2日・3日に行なわれる第102回箱根駅伝。

今シーズンの学生駅伝は、國學院大が出雲駅伝で２連覇、駒澤大が全日本大学駅伝を制した。一方で、箱根で圧倒的な強さを見せる青山学院大、10000m平均タイム27分台の中央大、強力なランナーを擁する早稲田大も高い総合力を誇るため、箱根駅伝は「５強」の様相を呈している。

年々、レベルアップの進む箱根路の覇権争いは、果たしてどのような展開になるのか。

ここでは学生駅伝のテレビ中継、また箱根駅伝では第一中継車の解説でおなじみの渡辺康幸氏（住友電工陸上競技部監督）に大会展望をうかがった。

【國學院大はジョーカー５枚を武器に山区間がカギに】

――12月10日に行なわれた毎年恒例の「トークバトル」では、出席した前回上位5校（青山学院大、駒澤大、國學院大、早稲田大、中央大）の全監督が「目標は優勝」と言いきるという、あまり例を見ない展開になりました。まずは5強を中心に渡辺さんの見立てをお願いできますか。

渡辺 今年度の駅伝シーズン前の取材で、私の出雲駅伝、全日本大学駅伝の優勝予想は当たらなかったのですが、一方で力が拮抗しているため、出雲、全日本、箱根駅伝と全部違う大学が一つずつ取る可能性もあるんじゃないかと申し上げたと思います。

ふたつの駅伝を終えた時点でいえば、出雲優勝の國學院大と全日本優勝の駒大が箱根を獲る可能性は秘めていますが、今季無冠の青学大や中大、あとは往路だと早大も強いので、非常に予想が難しい。今回の箱根駅伝に関して言えば、予想する人をすごく悩ませる戦力状況になっています。

――まず、出雲で２連覇を果たし、初の箱根総合優勝を目指す國學院大からお願いします。

渡辺 國學院の場合は、ここ数年エースとして活躍した平林清澄選手（現ロジスティード）が抜けましたが、最上級生の上原琉翔、青木瑠郁の２選手を中心に、３年生以下の下級生も非常にいい選手が揃っています。層の厚さでは昨年度と変わらない印象なので、十分優勝を目指せる戦力はあると思っています。ただ、山上り（５区）と山下り（６区）が毎年苦戦しているイメージがあるので、そこをしっかり準備できているのかどうかにかかっているでしょう。

――前回大会終了後、前田康弘監督に話をうかがった時には、悔しさを滲ませながら「絶対に山区間（で戦える選手）を作って総合優勝する」とおっしゃっていたのですが、5区候補はどの選手が挙がってきますか。

渡辺 １年生の郄石樹選手か、最上級生の高山豪起選手ではないでしょうか。ただ、高山選手は５区でのいいイメージがないので（前回区間14位）、思いきって１年生の高石選手、６区は前回未出走でしたが、適性のある後村光星選手（４年）を起用してくるのではないかと読んでいます。

――國學院が勝つパターンとしては、大きくいえば、山の２区間にかかっている。

渡辺 前田監督は「ジョーカー５枚」という表現で、主力の5人（青木、上原、高山と３年生の辻原輝、野中恒亨）をたとえていました。ただ、どの大学も往路は強力な布陣を配置してきます。前回の箱根では２区の平林選手が思うように力を発揮できず（区間８位）、往路６位。その後巻き返しての総合３位でした。ただ、総合優勝を目指すとなると、５区、６区で上位校に遅れを取ってしまうと、７区以降で巻き返すことは至難を極めます。

ですので、往路はなんとか３番手くらいで食らいついていって、復路で勝負をかける展開に持ち込みたいと考えていると思います。

――出雲で２連覇、全日本４位という今季の結果と内容を踏まえ、総合優勝へのカギとなるのは？

渡辺 区間配置だと思います。他の上位校も１〜４区まで相当強いですから、誰かを軸にするのではなく、どうつないでいくか。國學院の場合、２区は青学大の黒田朝日選手（４年）や留学生と比べると、どうしても凌ぐ区間という捉え方になるので、２区以外のどの区間で勝負するのか。あえて挙げるなら野中選手をどこに配置するかが一つのポイントになると思います。

郄石選手を５区で上らせるのであれば、なおさら１年生の彼に大きな負担をかけられません。駒澤や早稲田は強力な経験者がいるわけですから、4区までにいい流れで1年生にたすきを渡したいというのはあるでしょう。その点は前田監督の腕の見せどころだと思います。

【駒大は佐藤圭汰の存在感がさらなる力を与える】

――駒大は全日本で力を見せつけての見事な勝ちっぷりでした（２位の中大に２分01秒差）。

渡辺 駒大は、やっぱり佐藤圭汰選手（４年）が入る、入らないで、まったく違うチームになります。佐藤選手は、出雲は欠場して、全日本は区間賞ではありませんでしたけど（７区区間３位）、彼が入ったことでチームに好影響を与えたことは言うまでもありません。もちろん残りの7選手も持ち味を発揮したからこその優勝なのですが、佐藤選手が入ると層が厚くなり、チーム力が明らかに上がりますし、穴がないなという印象を強く与えました。

――佐藤選手は、どの区間を任されるでしょうか。

渡辺 １区か３区でしょう。彼がどちらかに入って、2区を谷中晴選手（２年）、あと桑田駿介選手も復活してきましたし、帰山侑大選手（４年）と往路に起用できる選手もいます。５区は経験のある山川拓馬選手（前回区間４位）が上るとして、６区は前回区間2位の伊藤蒼唯選手がいて、まだ村上響選手（３年）も残っています。もし順調なままレースに臨めれば、伊藤選手は前回、青学大の野村昭夢選手（現・住友電工）が樹立した区間記録（56分47秒）に近いタイムで走ると思うので、相当強いと思います。

――５区に山川選手、６区に伊藤選手がいると、他校に与えるプレッシャーは相当なものですし、そのうえ、平地に強い選手を復路に回せます。

渡辺 山川選手が２区を走る可能性もあるので、その場合は坂口雄哉選手（２年）が上るのではという噂もありますが、オーソドックスに組むなら山川選手は５区でしょう。そのあたりは佐藤選手の状態次第ではないかと思います。

――総合力はかなり高いですね。

渡辺 そうですね。戦力的な意味では、優勝候補筆頭は駒澤、対抗は青学大という情勢ではないでしょうか。

【青学大はエース黒田を筆頭にやっぱり強い!?】

――では、青学大について印象をお願いします。

渡辺 箱根駅伝といえば、もう青山学院です。調整パターン、箱根で勝つメソッドが確立しています。青学大は「今回は厳しい」と言われたときこそ、必ず箱根に合わせてきます。過去11回のうち８回勝っていますし、今年度も出雲、全日本は獲れていませんが、昨年度も同じ状況で臨んだ箱根で、総合力の違いを見せつけました。

――ただ、山の２区間を支えてきたふたりは卒業しました。

渡辺 前回まで山区間で圧倒した若林宏樹選手、野村選手が抜けたことは大きいですけど、危機感を持って、上野山拳士朗選手（１年）をはじめ１年生をしっかりと育ててきています。若林選手の１年時と同じくらい走ってくると踏んでいますので、何もなければ優勝戦線には間違いなく来ると思います。

――２区は黒田朝日選手という絶対エースがいます。

渡辺 おそらく２区でトップに立つ可能性はかなり高いですし、３・４区は飯田翔大（２年）ほか10000m27分台に走っている選手も複数いるのでどういう配置になるかは何ともいえませんが、先頭に出したら青学は強いので。

――これまでの勝ちパターンです。

渡辺 逃げてしまうんですよね。だから逃がさないよう、ライバルは３・４区に強力な選手を置いてくるはずですし、その力を備えた選手も多い。だから、過去のように青学も簡単には逃げられないと思います。

スターター（１区）は荒巻朋熙選手か宇田川瞬矢選手（ともに４年）と予想しますが、黒田選手に次ぐ10000mのタイムを持つ折田壮太選手（２年）、また、前回の８区・塩出翔太（４年）、同10区・小河原陽琉（２年）という区間賞獲得者もいますので、復路も強い布陣で臨めます。

