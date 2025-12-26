お笑いコンビ・マヂカルラブリーが、２６日早朝に放送されたラジオ番組「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）」（ニッポン放送）に出演。Ｍ−１グランプリで優勝したたくろうの今後について語った。

赤木裕ときむらバンドが組むたくろうは、赤木のオドオドした挙動不審な動きや言動がウリ。マヂカルラブリーも２０２０年のＭ−１で優勝しているだけに、たくろうの今後に興味津々のようだ。

ます野田クリスタルは「今すぐきむらバンド、行きたくなるだろうけど、早いから」、相方の村上も「バンドはちょっとやっぱりねえ、お話は聞きたいところではあるけれど、まだ赤木」と、きむらはいったん自重して赤木を前に出すように求めた。

さらに野田が「まだ赤木でいいじゃん？ ２０２６年はみんな１回、赤木にしましょっていう」「２０２６年、しっかり赤木をイジった後のきむらバンド…。まだ世間は赤木もよく分かってないので」と指摘すると、村上も「われわれはね、何となくはきむらバンド、分かってますけど、赤木をまずは出していくっていうことになるでしょうね」と同調した。

赤木について村上は「楽しみですね。赤木がなんかドッキリとかかかってんのとか」と言うと、野田は「役者関係の大御所から評価されてるって聞くよ」と、赤木の演技力が高く評価されていると指摘。村上が「もしかしたら俳優っていうかね、芝居の方に行くのかもしんないですよね」と話すと、野田は「メチャクチャ、絵、見えるなあ」。

続けて村上が「童貞の役みたいなね。モテない童貞みたいな。大学とかにいる端っこでモジモジしてつヤツとかね」と言うと、野田は「わりとすぐ決まるんじゃない？」と予想していた。