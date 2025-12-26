BTSメンバーのV（ヴィ、29）、JIMIN（ジミン、30）、JUNG KOOK（ジョングク、28）が「30歳以下上場企業株式長者」上位100人に名前が入った。韓国メディアの毎日経済が26日に報じた。

同メディアは「24日の企業データ研究所『CEOスコア』によると、昨年12月末と今月19日基準で、上場企業の個別株主別保有株式数と株式価値を調査した結果、3人のメンバーはそれぞれ214億ウォン（約23億円）相当の株式を保有していると集計された。彼らは、HYBE（ハイブ）株式を通じて資産を形成したという」と伝えた。

全体では、サムスン電子のイ・ジェヨン会長が1位で、エンターテインメント業界の中では、HYBEのパン・シヒョク議長が4兆1230億ウォンの株式資産で10位にランクインし存在感を示した。

同メディアは「BTSメンバーの今回の順位進入は、芸能人の高所得を超え、持ち分を通じた資産蓄積が本格化した事例と解釈される。特に、彼らが保有している株式価値が単純な一時的補償や広告収益ではなく、企業成長と直結した持ち分という点で象徴性が大きい」と分析した。