クリスマスに行きたい「岐阜県の絶景ドライブスポット」ランキング！2位「乗鞍スカイライン」、1位は？【2025年調査】
冷え込みが厳しくなるにつれ、冬の絶景はその輝きを増し、この季節にしか出会えない幻想的な表情を見せてくれます。真っ白な雪景色や夕暮れの山岳風景など、混雑する街の喧騒を離れ、自然が織りなす造形美を堪能できるルートを選べば、忘れられない冬の思い出が刻まれることでしょう。
All About ニュース編集部は12月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ドライブスポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、クリスマスに行きたい「岐阜県の絶景ドライブスポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「雪に覆われた山々と高山の澄んだ空気が冬の絶景を作り、特別なクリスマスドライブになるから」（40代男性／静岡県）、「冬場はならではの景色が楽しめそうだからです」（40代女性／青森県）、「標高2700m近くまで登る絶景山岳道路。 冬は積雪や凍結で通行制限がありますが、冬景色は格別です」（20代男性／福井県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「雪の合掌造りは絵本の世界のようなので見てみたい」（40代女性／神奈川県）、「雪道のときに行けるのか分からないが、紅葉の時期に行ったときとても綺麗で感動したので、冬の時期にも行ってみたいと思ったから」（20代女性／埼玉県）、「目の前に白川郷の合掌造り集落が広がる絶景スポットで、イルミネーションや雪景色見れるかも」（40代女性／長崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：乗鞍スカイライン（平湯〜畳平）／45票2位は「乗鞍スカイライン（平湯〜畳平）」でした。日本一高所を走る自動車道として知られる乗鞍スカイラインは、雄大な山岳景観を望むことができる人気ドライブルート。特に冬の空気が澄んだ時期には、遠くの山並みや雪化粧した大自然がくっきりと浮かび上がり、絶景ドライブにはぴったり。標高が高いため、天候に注意しつつ冬の魅力を満喫できます。
1位：白川郷合掌造り集落周辺ルート／68票1位は「白川郷合掌造り集落周辺ルート」でした。世界遺産にも登録されている白川郷は、冬になると合掌造りのかやぶき屋根に雪が積もり、まるで絵本のような景観を見せてくれます。ライトアップされた夜の姿も幻想的で、クリスマスのドライブにぴったりなロマンチックな雰囲気が魅力。周辺の道は整備されており、アクセスも良好です。
