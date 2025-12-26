東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）が２０２８年の第１０４回大会以降、４年に１回の記念大会で全国の大学に予選会出場の門戸を開き、通常大会、記念大会とも出場チームを３増とする２大改革に踏み切ることが２５日、主催者の関東学連から発表された。

関東以外の大学から要望

両改革は、箱根駅伝が第１００回の節目を迎えた２４年頃から、関東学連がさらなる大会の発展策を模索する中、加盟校の監督や学生たちから強く要望されていたという。１００回大会で初めて予選会を「全国化」した際には、関東以外の大学の指導者や選手からも「将来的にも継続してほしい」との声が相次いだ。

全国化により期待されるのが、日本長距離界全体の強化発展だ。現在、有望な長距離選手たちは、箱根駅伝出場を目指して関東の大学に集中している。今年１１月の全日本大学駅伝では、上位１５位までを関東勢が独占。１６位関西大は、１５位から９分近く遅れた。

正月の国民的行事に定着した箱根駅伝を、全国の学生選手が目指すことで、日本全体で長距離界の底上げが進むことが期待される。関東学連の植田恭史会長は「４年に１回、全ての大学生に門戸を開くことで、陸上界全体の発展、全国の学生競技者のレベルアップに寄与できれば」と語る。

一方、出場チーム数の増加について、日隈広至専務理事は「強化する大学が増え、予選会で選ばれる１０校と、落選校もほとんど差がなくなった」と全体のレベルアップを理由に挙げた。

コースの交通規制や警備にあたる東京都、神奈川県の警察との協議では、予選会突破校と落選校、本大会各中継所でのトップ校と最後尾のタイム差が共に縮まっているデータを示し、「参加数が増えても大幅に規制時間が延びることはない」との理解を得たという。

関東学連の幹部らはこの日、東京都の小池百合子知事と神奈川県の黒岩祐治知事と面会。改革内容を説明し、大会運営への協力を求めた。小池都知事は「色々と工夫をこらされ、また新たな楽しみにつながると思う。関係機関とも連携しながら、しっかりお支えしていきたい」と語った。